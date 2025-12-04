紐約假日市集 今年可改到教堂、博物館等5處逛逛

聖誕市集。示意圖。Image by Chris Spencer-Payne from Pixabay

想要採購些別緻禮物的紐約客，今年可以跳過那些氛圍與商品千篇一律的節日市集。紐約郵報報導，全市即將湧現數十場更獨特、更酷的市集，提供藝術家與手作者打造的獨一無二作品；以下這5個市集，正是抗拒聖誕節 過度商業化的好去處。

1. 聖約翰（St. John）神明大教堂手工藝市集 / 12月5、6、7日

聖約翰神明大教堂是世界最大的聖公會座堂，每年此時都會化身紐約最令人讚嘆的節慶購物場所。當年度手工藝市集登場時，阿姆斯特丹大道1047號便成為手工藝品的聖杯之地。

教堂中殿逾80個攤位，從首飾、家居飾品、陶器、皮革、聖誕裝飾到各類禮物應有盡有。入場者需先在大教堂官網購買單日入場券（15元），或20元的周末通行證，三天皆可自由進出，無需預約。

2. The Oddities跳蚤市集 / 12月6日

對更偏好海盜圖案骷髏與交叉骨、而非傳統糖果者，大都會展館（西18街125號）的奇物跳蚤市集將是歡樂的選項；陳列醫療骨董、解剖標本、動物標本、訂製珠寶、怪誕藝術，都是布萊恩公園找不到的物品。

購買VIP門票（每張55.2元）者可於上午11點入場，享有重複入場並優先選購的權利；普通入場券（28.52元）下午1點開放（不可重複入場），請謹慎選擇）；10歲以下兒童可免費入場。

3. Starrett-Lehigh大樓的Field & Supply / 12月6、7日

這場精心策畫的創作市集，從經典珍品到獨特原創，共有逾250個攤位，開放時間為上午10點至下午5點。

有興趣者可購買20元單日票或30元周末通票，還可品嚐季節小點心，參與動手作工坊，尋找贈送親友的最佳禮物；活動包括製作迷你苔蘚聖誕樹、草本香囊，以及紙船裝飾，或與聖誕老人合影、拼貼肖像創作等。

4. 紐約市 博物館 × 布魯克林 快閃市集 / 12月6、7日

歡慶百周年的紐約市博物館，正以甜蜜盛宴打造節慶氛圍，上午10點至下午5點30分，前廳將化身由布魯克林快閃市集打造的熱鬧市集，以及博物館年度「薑餅屋展」；來自全市的25位烘焙師、創作者將展示可食用的藝術傑作，民眾可參與投票，選出最喜愛的薑餅屋。

紐約市民憑身份證件可享自願付費入場（10人以上團體除外），這項優惠僅限售票櫃檯購買。其他票價為成人23元、65歲以上18元、19歲以上學生14元，18歲以下與博物館會員免費入場。

5. FAD市集 / 12月多場次

想完成節日購物清單同時支持在地創作者，布魯克林FAD市集正是首選。這場持續至聖誕節的巡迴快閃市集，每周末在各處場地輪番展出數十位創作者的手工藝品，入場免費。

今年市集將進駐博恩蘭姆小丘（Boerum Hill）Bergen街51號、科布爾山（Cobble Hill）Court街190號，以及丹波（Dumbo）Water街55號。消費者可參與周末市集，亦能於平日選購輪番登場的在地設計師作品。