汽車雕塑沉海底 邁阿密打造「水泥珊瑚礁」復育計畫

編譯尤寶琪／即時報導
10個月底的幾天裡，工作人員將22輛真人大小的汽車，沉入了南灣(South Beach)數百英尺外的海中。該計畫由一個致力於打造水下雕塑公園的組織所發起，旨在創造人造珊瑚礁。美聯社
10個月底的幾天裡，工作人員將22輛真人大小的汽車，沉入了南灣(South Beach)數百英尺外的海中。該計畫由一個致力於打造水下雕塑公園的組織所發起，旨在創造人造珊瑚礁。美聯社

佛羅里達州迎來了一批新車輛，但別擔心，它們不會加劇交通擁堵，也不會延長任何人的通勤時間；這是因為這些汽車由海洋級混凝土製成，並將會沉入水中。

10個月底的幾天裡，工作人員將22輛真人大小的汽車，沉入了南灣(South Beach)數百英尺外的海中。該計畫由一個致力於打造水下雕塑公園的組織所發起，旨在創造人造珊瑚礁。

由非營利組織REEFLINE委託建造的「混凝土珊瑚」(Concrete Coral)計畫，即會植入2200株在邁阿密附近實驗室所培育的珊瑚；該計畫的部分資金，是來自邁阿密海灘市(Miami Beach)政府提供的500萬美元債券；該組織同時也正在努力籌集4000萬元，好持續推動這項可能得分11個階段進行的浩大工程；根據計劃，該工程將沿著該市7英里長的海岸線附近的一條水下走廊展開。

「我認為我們正在創造歷史，」該組織的創始人​​希梅娜．卡米諾斯(Ximena Caminos)指出，「這是一個獨一無二的項目，一個開創性的水下珊瑚礁，它將科學與藝術完美結合。」

她與建築師重松象平(Shohei Shigematsu)聯手構思了整體規劃，藝術家萊安德羅．艾利希(Leandro Erlich)則為該計劃的第一階段設計了汽車雕塑。

負責REEFLINE邁阿密珊瑚實驗室的科林．福德(Colin Foord)表示，他們即將開始種植軟珊瑚，要在汽車雕塑上打造一片軟珊瑚森林，使其成為海洋生物的棲息地。

負責REEFLINE邁阿密珊瑚實驗室的科林．福德(Colin Foord，圖)表...
負責REEFLINE邁阿密珊瑚實驗室的科林．福德(Colin Foord，圖)表示，他們即將開始種植軟珊瑚，要在汽車雕塑上打造一片軟珊瑚森林，使其成為海洋生物的棲息地。美聯社

「我認為水下塞車景象，更能凸顯藝術本身的深意，」福德表示，「大自然終將會回歸，而我們則通過培育軟珊瑚來助力這一過程。」

福德表示，他相信這些本地柳珊瑚會茁壯成長，因為它們是從2023年珊瑚白化事件中的倖存山湖中培育而成的；在那次白化事件中，一場海洋熱浪導致佛羅裡達州大量珊瑚死亡。

該組織的未來部署計劃，包括了由佩特羅克．塞斯蒂設計，仿照一頭巨大的藍鯨心臟的「河神之心」(Heart of Okeanos)；以及由卡洛斯．貝坦科特(Carlos Betancourt)和阿爾貝托．拉托雷(Alberto Latorre)設計，用海星圖案排列成一個巨大海星的「邁阿密礁星」(The Miami Reef Star)。

除了作為新型珊瑚移植和混合珊瑚礁設計與開發的試驗場外，阿密海灘市市長史蒂分．邁納(Steven Meiner)還希望能透過該項目，創造浮潛、潛水、皮划艇和槳板衝浪等生態旅遊體驗相關的當地就業機會。

南佛羅里達州迎來了一批新車輛準備沉入海底，作為打造水下雕塑公園一部分。美聯社
南佛羅里達州迎來了一批新車輛準備沉入海底，作為打造水下雕塑公園一部分。美聯社

