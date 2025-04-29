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市政廳改建 安迪沃荷等人46幅畫被當垃圾清走

編譯周芳苑／即時報導
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圖為一名女子正拍攝安迪沃荷作品之一貝婭特麗克絲女王(Queen Beatrix)的畫作。美聯社檔案照
圖為一名女子正拍攝安迪沃荷作品之一貝婭特麗克絲女王(Queen Beatrix)的畫作。美聯社檔案照

荷蘭南部的馬索斯特(Maashorst)市政府表示，去年市政廳翻修期間，46件珍貴藝術品極可能被意外當作垃圾清理掉，其中包括波普藝術(Pop Art)大師安迪沃荷(Andy Warhol)的一幅作品。

馬索斯特市府表示，被清理掉的沃荷作品是罕見1980年代絲網印刷畫，描繪荷蘭前君主貝婭特麗克絲公主(Princess Beatrix)；這幅畫在烏登(Uden)市政廳修繕期間失蹤，烏登當時被併入新的地方政府。

馬索斯特市政府透過聲明表示，這些藝術品很可能意外的被當作垃圾一起帶走。

地方廣播公司Omroep Brabant報導，市政廰翻修期間，藝術品被存放在地下室，研究人員發現，這些珍藏品未得到妥善處理。

新翻修完成的馬索斯特市府想要清點這些畫作時，發現數十幅畫作失蹤。

馬索斯特市政府已提起刑事訴訟，並聘請獨立調查機構，試圖找出這些遺失藝術品的下落。

受託調查的機構發現，這些藝術品淪落到垃圾箱裡有很多原因， 一來，其所有權未被妥善確認，二來未制訂翻修的政策和程序，三來，藝術品丟失後沒有充份採取行動；不僅如此，沒有任何藝術品登記、儲存、保護和安全的指導方針。

馬索斯特市政府坦言，如今不太可能找到這些藝術品。市長范德帕斯(Hans van der Pas)表示，對待貴重物品不該這樣，但很遺憾的是，已經發生了。

馬索斯特市政府稱，對失蹤藝術品的調查從去年11月持續到今年3月，4月提交最終報告。

相關官員去年11月表示，有竊賊用炸藥從荷蘭南部另一家畫廊竊取沃荷四幅作品，其中兩幅絲網印刷畫作被遺棄在附近，包括一幅貝婭特麗克絲女王(Queen Beatrix)的版畫；該畫廊老板皮特維瑟(Mark Peet Visser)進一步說明，竊賊偷走沃荷1985年創作的「在位女王」(Reigning Queens)系列全部四幅作品，被丟在街上的另一幅畫描繪史瓦濟蘭王后恩托姆比·特夫瓦拉(Ntombi Tfwala)。

刑事訴訟

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