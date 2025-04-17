買鍋當買名牌包 Le Creuset狂粉擁上千同色鑄鐵鍋

圖為直銷零售店內展示法國鑄鐵鍋Le Creuset。路透

艾波·赫胥柏格（April Hershberger）不是「廚房中的LV」法國鑄鐵鍋Le Creuset唯一的收藏者，她擁有的鑄鐵鍋多到數不清，但可能是唯一用一整棟房子來收藏這種主題的人。一個深紅、九夸脫的橢圓形「荷蘭鍋」（Dutch Oven，譯注：鑄鐵鍋因製造方法來自荷蘭，故有此稱）是赫胥柏格2006年結婚時收到的禮物，從此開啟了她的收藏之路。

赫胥柏格的家位於賓州東南部一棟整修後的穀倉，廚房用具是整個家的焦點，一層層木架全是配合她收藏的Le Creuset櫻桃紅鍋、烤盤、水瓶、碟子等而特別訂製的。42歲的她還擁有芥末黃和向日葵黃、地中海藍和加勒比海藍、森林綠和檸檬綠等顏色組合的物件，她經常將這些物件重新排列成不同圖案與色彩，並在社群媒體Instagram分享。她說，永遠不可能只用一種顏色。

紐約時報 報導，正如精品愛馬仕 （Hermès）與香奈兒（Chanel），Le Creuset同樣是來自法國的經典品牌，並在全球市場上蓬勃發展；在保持實用性的同時，也成為圈粉無數的收藏品。粉絲們將原本的小眾品牌扭轉為流行文化，為新的線條、顏色與造型著迷。有些人堅持使用一種顏色系列，例如粉彩；有些人則專注於單一產品，例如鍋墊或烤餡餅時有助排出水蒸氣的「派鳥」（pie birds）。

艾琳·羅比拉德（Arlene Robillard）是位純粹主義者，牡羊座的她獨鍾火焰色彩，收藏了Le Creuset全球最熱賣的顏色之一Volcanique，一種在美國以「火焰橘」（Flame）為名出售的橘色鑄鐵鍋。

日前為慶祝該公司成立100周年，Le Creuset推出了最新「流金火焰橘」 （Flamme Dorée）系列。這款顏色接近原來的橘紅色調，但加入了金色光澤，就像昂貴的金箔保養品或義大利 金箔肉桂酒（Goldschläger）。

幾個月前，有人在連鎖零售店威廉斯所羅莫 (Williams Sonoma) 的一家門市看到了這種新的色調，隨即讓在臉書擁有9.7萬會員的Le Creuset Lovers社團幾乎「炸鍋」。一位匿名會員貼文表示，她和店員關係良好，有人給她看了一款新的火焰色 DO（收藏者對荷蘭鍋的簡稱）。

在Le Creuset之前，多數鍋具都是灰、黑與咖啡色。但1925年，比利時鑄鐵專家阿曼德·狄賽格赫（Armand Desaegher），與琺瑯色彩專家奧克塔夫·歐畢克（Octave Aubeccq），在法國工業重鎮東北角建了一座鑄鐵廠，運用他們的新技術：在鑄鐵上塗上色彩繽紛的琺瑯，打造出Le Creuset品牌。至今塗上琺瑯的鑄鐵鍋仍在原廠製造，其他鍋具與餐具則分散至葡萄牙、泰國、中國與其他地方生產。

Le Creuset鍋具以鮮豔的顏色、耐用和傳熱效能，迅速風靡歐洲。1950年代開始打入美國市場，但直到本世紀，隨著新產品的推出，銷售量也隨之攀升；這讓人清楚認識到，粉絲會受到「誘惑」，購買遠遠超過他們實際需要的鍋具。

其中最瘋狂的當屬「火焰橘」收藏者羅比拉德，她擁有超過1000件同色鍋具，其中包括一件1955年的烤吐司鍋（Tostador），這是知名燒烤用具品牌喬治·弗雷曼（George Foreman）的原型。

現年73歲的羅比拉德在荷蘭有位為她搜集跳蚤市場舊貨的人，她在佛羅里達州阿勃卡（Apopka）的家中有個房間專門存放這些收藏，它們都被安放在工業用的架子上，並用螺絲固定在牆壁才能支撐其重量。