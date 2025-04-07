3歲以色列女童 撿到3800年埃及古物

耶路撒冷。Image by Ri Butov from Pixabay

3歲以色列 女童尼特贊（Ziv Nitzan）撿到3800年前銅器時代中期的埃及 古物，以色列文物部長艾利雅胡（Amichai Eliyahu）說，此一發現顯示，以色列國土曾是古文明的所在。

尼特贊在特拉澤加（Tel Azekah）古鎮成千上萬碎片中，看到一顆很可愛的小石頭。她姊姊歐妹兒（Omer Nitzan）1日透過以色列古董局在臉書上發表文章說，妹妹把石頭上的沙子抹掉後，「我們看到很不一樣的東西。我趕快叫爸爸媽媽過來看這顆美麗的石頭，這時候，我們明白，我們發現了一樣具有考古價值的東西。」

經專家確認，小妹妹發現的是（以色列人定居前）迦南人使用的印章（Canaanite seal），彫刻成甲蟲形狀的寶石。

埃及學家本托爾（Daphna Ben-Tor）說，那時代的人，把刻有金龜形狀的石頭當作印章用，也有人把它當作護身符。從墳墓出土、公共建築和普通百姓家發現的文物，有見過。「有時候，甲蟲雕石具有象徵意義，也承載訊息，反映主人的宗教信仰或地位。」

本托爾解釋道，根據牛糞堆裡的甲蟲形狀雕刻而成的寶石，源自古埃及，常被當作印章或護身符。「甲蟲在古埃及人眼中是神聖的動物，新生的象徵，因為甲蟲在糞球上下蛋，孵育下一代，創造出新生命。」

寶石通常也有「訊息」在內，顯示主人的宗教信仰，有點類似「符咒。」

尼特贊小妹妹發現的寶石和以色列各地出土的古代文物顯示，古埃及的疆域，擴及現在的以色列。

特拉澤加在以色列中部，耶路撒冷西部25哩，是考古學家挖掘古物的重點地區，也是聖經記載大衛大戰巨人苟賴亞的地方，尼特贊家上月出遊，意外有此收穫。

艾利亞胡說，尼特贊小妹妹的發現提醒大家，小孩子也能參與歷史的發現。

骨董局將舉辦特展，把這枚古印章和其他古埃及遺留下來的考古文物一併展出。