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帕丁頓熊雕像遭竊 英國法官嚴批2肇事皇家空軍

編譯周芳苑／即時報導
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這隻被破壞後偷走的帕丁頓熊身穿標誌性藍色外套和紅色帽子，是其中一座雕像，手裡抓著一個三明治，凝視天空，果醬即將滴到腿上。美聯社
這隻被破壞後偷走的帕丁頓熊身穿標誌性藍色外套和紅色帽子，是其中一座雕像，手裡抓著一個三明治，凝視天空，果醬即將滴到腿上。美聯社

位於英格蘭紐伯里(Newburry)的一座帕丁頓熊雕像(Paddington Bear)3月初被兩名皇家空軍(Royal Air Force)的年輕工程師破壞後偷走，英國法官25日嚴詞批評，說他們完全違背這隻虛構孤兒熊所代表的價值觀。

帕丁頓熊是從秘魯來到英國的虛構孤兒熊。22歲的希思(Daniel Heath)和同齡勞倫斯 (William Lawrence)3月2日喝醉酒後，對著帕丁頓熊雕像又踢又拽，直到雕像斷成兩半後偷走。

法官古茲(Sam Goozee)25日嚴厲批評這兩名軍人說，帕丁頓熊是深受兒童和成人喜愛的文化偶像，代表善良、寬容，促進社會的融合和接受，「你們的行為與帕丁頓所代表的一切背道而馳。」

希思和勞倫斯在雷丁地方法院(Magistrates' Court) 承認錯誤，應負責。紐伯里是帕丁頓熊創造者邁克爾·邦德(Michael Bond)的家鄉。

為紀念動畫喜劇片「帕丁頓熊3：秘鲁大冒險」(Paddington in Peru)開闢了帕丁頓小徑，去年秋天安置23座雕像，這隻被破壞後偷走的帕丁頓熊身穿標誌性藍色外套和紅色帽子，是其中一座雕像，手裡抓著一個三明治，凝視天空，果醬即將滴到腿上。

法官特別提到，帕丁頓熊外套上的標籤寫著「請照顧這隻熊」。

檢察官努卡(Jamie Renuka)說，凌晨2點前，空蕩蕩街道上的監視器拍下這兩名男子醉酒後偷走雕像整個過程，兩人偷走半個雕像，搭計程車返回皇家空軍奧迪漢(Odiham)基地，之後，勞倫斯車上發現被盜的帕丁頓雕像。

古茲說，這次罪行只能說是肆意破壞行為，兩人未能維護軍隊所應有的尊重和正直。

肇事兩人承認刑事破壞罪，被令從事社區工作，各須支付2725英鎊(3527美元)修復受損雕像。

英國皇家空軍發言人表示，軍方將考量法庭調查結果給予紀律處分。

紐伯里商業改善區(Newbury Business Improvement District)表示，目前正在修復受損雕像，將重新安裝。

英國紐伯里2024年10月揭幕的帕丁頓熊雕像。美聯社
英國紐伯里2024年10月揭幕的帕丁頓熊雕像。美聯社

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