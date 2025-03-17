我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

全世界最好吃披薩 紐約市這家店奪亞軍

懷念默片時代？全美8家劇院可重溫舊夢

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Bruno from Pixabay
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

一個世紀前，是無聲電影與劇院風琴的鼎盛時期，加州大學聖塔魯茲分校電影史學家雪萊·斯坦普（Shelley Stamp）表示，其實電影從來都不是無聲放映、而是有音樂的，現場音樂更能牽引觀眾情緒反應。

至今，只有少數地方仍能讓觀眾沉浸在久遠的好萊塢年代，觀賞默片的同時，音樂家會在歷史悠久的劇院彈奏風琴。不論是大城市裡富麗堂皇的劇院，或偏僻的隱密場所，今年在全美各地，觀眾仍可看到哈洛·羅依德（Harold Lloyd）的「新鮮人」（The Freshman）、小朗·錢尼（Lon Chaney）的 「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre Dame）及其他經典電影。

華府史密森尼（Smithsonian）雜誌報導，電影發明於1895年，最初在小型空間由鋼琴師伴奏，或在大型場所由多位音樂家伴奏。1910年代，華麗的城市「電影宮」（movie palaces）如雨後春筍般興起，結合雜耍、新聞影片與電影的表演，開創一個既能提供親民娛樂，又不需整個大樂團的市場。

1927年，有聲電影（Talkies）面世，到1930年代中期，錄製聲音的電影成為標準，使電影院的風琴變得過時。美國劇院風琴協會（ATOS）主席大衛·芬克爾（David Finkel）說，那彷彿是一瞬間的事，就像關掉電燈一樣。

一些劇院風琴遭棄置，有些被木板封在牆上、積滿灰塵。專家估計，在美國與加拿大為劇院建造的7000座左右的風琴中，只有幾百座保留下來。根據美國國會圖書館的資料，75%的無聲電影也已逸失；這些電影易燃、儲存成本高，且被視為毫無價值。

一個世紀過去，如今人們對默片有了更多關注，尤其是電影製作人羅柏·艾格斯（Robert Eggers）重拍了1922年的電影「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）。在西雅圖派拉蒙劇院（Paramount Theater）負責默片活動的麥肯琪·默瑟（MacKenzie Mercer）表示，這些活動吸引了創紀錄的觀眾；年輕一代的電影愛好者發現了他們對默片的興趣，這股新動力可能也會讓劇院風琴再度活躍起來。

以下是在全美各地的8處劇院，如今依然可以感受到劇院風琴與默片的經典魅力：

- 加州埃爾塞貢多（El Segundo）Old Town音樂廳

- 西雅圖派拉蒙劇院

- 奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）Circle電影院

- 加州洛迪（Lodi）Harmony Wynelands

- 麻塞諸塞州格羅頓（Groton）Shanklin音樂廳

- 亞利桑納州鳳凰城Orpheum劇院

- 印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）Embassy劇院

- 佛羅里達州坦帕（Tampa）坦帕劇院

加州大學 電影院 西雅圖

上一則

水療可放鬆身心 但避免4危險行為

延伸閱讀

圓周率日 揭秘李安經典「少年Pi」趣聞

圓周率日 揭秘李安經典「少年Pi」趣聞
百年歷史卡斯楚劇院 翻新工程超支兩倍

百年歷史卡斯楚劇院 翻新工程超支兩倍
派拉蒙金山辦公樓 一半在帳面上被視為一文不值

派拉蒙金山辦公樓 一半在帳面上被視為一文不值
南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

熱門新聞

大賣場好市多。(路透)

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

2025-03-12 09:14
好市多量販店。(美聯社)

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

2025-03-14 09:08
網友呼籲買食物前要先看標籤。（取材自小紅書@Ms.魚玩子）

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

2025-03-15 19:55
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

這7件事「降級」 退休生活會更快樂

2025-03-10 13:26
示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

2025-03-10 09:31
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

2025-03-13 09:13

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄