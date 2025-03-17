懷念默片時代？全美8家劇院可重溫舊夢

示意圖。Image by Bruno from Pixabay

一個世紀前，是無聲電影與劇院風琴的鼎盛時期，加州大學 聖塔魯茲分校電影史學家雪萊·斯坦普（Shelley Stamp）表示，其實電影從來都不是無聲放映、而是有音樂的，現場音樂更能牽引觀眾情緒反應。

至今，只有少數地方仍能讓觀眾沉浸在久遠的好萊塢年代，觀賞默片的同時，音樂家會在歷史悠久的劇院彈奏風琴。不論是大城市裡富麗堂皇的劇院，或偏僻的隱密場所，今年在全美各地，觀眾仍可看到哈洛·羅依德（Harold Lloyd）的「新鮮人」（The Freshman）、小朗·錢尼（Lon Chaney）的 「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre Dame）及其他經典電影。

華府史密森尼（Smithsonian）雜誌報導，電影發明於1895年，最初在小型空間由鋼琴師伴奏，或在大型場所由多位音樂家伴奏。1910年代，華麗的城市「電影宮」（movie palaces）如雨後春筍般興起，結合雜耍、新聞影片與電影的表演，開創一個既能提供親民娛樂，又不需整個大樂團的市場。

1927年，有聲電影（Talkies）面世，到1930年代中期，錄製聲音的電影成為標準，使電影院 的風琴變得過時。美國劇院風琴協會（ATOS）主席大衛·芬克爾（David Finkel）說，那彷彿是一瞬間的事，就像關掉電燈一樣。

一些劇院風琴遭棄置，有些被木板封在牆上、積滿灰塵。專家估計，在美國與加拿大為劇院建造的7000座左右的風琴中，只有幾百座保留下來。根據美國國會圖書館的資料，75%的無聲電影也已逸失；這些電影易燃、儲存成本高，且被視為毫無價值。

一個世紀過去，如今人們對默片有了更多關注，尤其是電影製作人羅柏·艾格斯（Robert Eggers）重拍了1922年的電影「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）。在西雅圖 派拉蒙劇院（Paramount Theater）負責默片活動的麥肯琪·默瑟（MacKenzie Mercer）表示，這些活動吸引了創紀錄的觀眾；年輕一代的電影愛好者發現了他們對默片的興趣，這股新動力可能也會讓劇院風琴再度活躍起來。

以下是在全美各地的8處劇院，如今依然可以感受到劇院風琴與默片的經典魅力：

- 加州埃爾塞貢多（El Segundo）Old Town音樂廳

- 西雅圖派拉蒙劇院

- 奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）Circle電影院

- 加州洛迪（Lodi）Harmony Wynelands

- 麻塞諸塞州格羅頓（Groton）Shanklin音樂廳

- 亞利桑納州鳳凰城Orpheum劇院

- 印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）Embassy劇院

- 佛羅里達州坦帕（Tampa）坦帕劇院