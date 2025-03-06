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鐵達尼號20磅金色吊燈 沈睡海底數十年後閃亮展出

編譯陳韻涵／即時報導
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鐵達尼號1912年從英國南安普敦出發，開始它的處女航。美聯社資料照
鐵達尼號1912年從英國南安普敦出發，開始它的處女航。美聯社資料照

新州澤西市的自由科學中心(Liberty Science Center)正舉辦「鐵達尼號：文物展」(Titanic: The Artifact Exhibition)，展示近250件文物，其中又以頭等艙乘客吸煙室的一盞枝形吊燈最受人矚目。

澤西日報(The Jersey Journal)報導，此次展出的文物為「鐵達尼號公司」(RMS Titanic, Inc.)所有，而參觀民眾有機會一睹鐵達尼號1912年的風采並藉由相關文物感受其當年盛況，展期到9月1日。

這盞沉睡大西洋海床數十年的枝形吊燈重達20磅，鐵達尼號公司總裁與收藏總監雷伊(Tomasina Ray)表示，「(鐵達尼號)沉沒當晚，它就(吊燈)就留在原地，沉睡海底數十年，其表面仍有美麗的金色銅綠及其他附著物。」

民眾進場參觀時，會收到一張複製的登船證，以乘客的視角體驗從鐵達尼號船體建造到撞上冰山沉沒的歷程。

民眾還有機會探索重建的船艙空間，觸摸「冰山」，感受鐵達尼號沉沒時的環境與悲痛情緒。

福斯新聞網(Fox News)報導，全球已有超過3500萬人參觀「鐵達尼號：文物展」，而這個巡迴展覽目前同步在內華達州拉斯維加斯的勒克索(Luxor)飯店與賭場、佛羅里達州奧蘭多國際大道(International Drive)、麻州波士頓的公園廣場城堡(The Castle at Park Plaza)展出。

展覽參觀資訊：

新澤西 https://lsc.org/explore/exhibitions/titanic

波士頓 https://titanicboston.us/#visitor-info

奧蘭多 https://titanicorlando.com/

拉斯維加斯 https://luxor.mgmresorts.com/en/entertainment/titanic.html

波士頓 麻州 新澤西

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