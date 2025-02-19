我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普外交政策背離、DOGE省錢還給納稅人？

運輸部將終止紐約「堵車費」重創霍楚

倫敦辦公大樓重建 挖出首座羅馬時期聖殿

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
倫敦利德賀市場 (Leadenhall Market)。Image by Pierre Blaché from Pixabay
倫敦利德賀市場 (Leadenhall Market)。Image by Pierre Blaché from Pixabay

倫敦市區一棟建於1930年代的辦公大樓，屋主原打算將它拆除重建，直到考古學家在地下室挖掘出倫敦第一座羅馬宗座聖殿遺跡。

NBC新聞報導，這座年代久遠的大教堂約興建於西元80年，也就是在羅馬入侵不列顛數十年後，它是一個更寬廣建築的一部分，被當作Londinium（倫敦在古羅馬時期名稱）的市政廳。

帶領挖掘工作的倫敦考古博物館(MOLA)的韓德森-舒瓦茲(Andrew Henderson-Schwartz)表示，法院審判官與官員在此主持重要會議，商討政治、司法與商業決策。他說，這就像把時間往前推2000年，找到下議院的議長座椅。

這棟建築位於倫敦利德賀市場(Leadenhall Market) 旁的恩典堂(Gracechurch)街85 號，是英國最具分量的羅馬建築之一。

韓德森-舒瓦茲說，這裡真的是羅馬時期倫敦的心臟地帶，在此所做的重大決定影響了其他地區，也影響了英國其他的羅馬帝國領土。

倫敦大學古代歷史與物質文化講師普拉茲(Hannah Platts)表示，這座聖殿的發現「極其重要」，因為它也揭示了不列顛如何融入全盛時期的羅馬帝國。她說：這顯示羅馬人很快便將他們在其他地區的統治方法傳到不列顛尼亞（Britannia）。

考古學家與歷史學家早已透過先前的調查，懷疑這座有2000年歷史的建築物大概位置，但當屋主Hertshten資產公司與MOLA合作展開新的調查時，才發現水泥地板下所隱藏的一切。

韓德森-舒瓦茲表示，他們知道這可能是第一座羅馬宗座聖殿遺址，但不知道的是它的保存狀況。

博物館

上一則

80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨

延伸閱讀

川普常午夜發文公布政策 意外帶動亞洲匯市交易暴增

川普常午夜發文公布政策 意外帶動亞洲匯市交易暴增
中國女偷渡來美 先飛倫敦再到巴哈馬搭船 花3.2萬「自由」2分鐘

中國女偷渡來美 先飛倫敦再到巴哈馬搭船 花3.2萬「自由」2分鐘
怒嗆川普接管加薩說 數千人在倫敦示威遊行

怒嗆川普接管加薩說 數千人在倫敦示威遊行
NBA／亞歷山大砍35分 雷霆15連勝拓荒者

NBA／亞歷山大砍35分 雷霆15連勝拓荒者

熱門新聞

薯條。Image by Matthias Böckel from Pixabay

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

2025-02-17 11:34
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

2025-02-17 09:15
早餐。Image by StockSnap from Pixabay

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

2025-02-17 12:26
麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。美聯社

麥當勞這款冰炫風回歸 粉絲：等不及了

2025-02-17 10:28
蘋果公司分享三種設定供用戶調整，可以讓電池時間延長一倍。(路透)

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

2025-02-11 09:15
Image by Steve Buissinne from Pixabay

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

2025-02-14 09:17

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑
物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻

物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻
真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統
中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍