倫敦辦公大樓重建 挖出首座羅馬時期聖殿

倫敦利德賀市場 (Leadenhall Market)。Image by Pierre Blaché from Pixabay

倫敦市區一棟建於1930年代的辦公大樓，屋主原打算將它拆除重建，直到考古學家在地下室挖掘出倫敦第一座羅馬宗座聖殿遺跡。

NBC新聞報導，這座年代久遠的大教堂約興建於西元80年，也就是在羅馬入侵不列顛數十年後，它是一個更寬廣建築的一部分，被當作Londinium（倫敦在古羅馬時期名稱）的市政廳。

帶領挖掘工作的倫敦考古博物館 (MOLA)的韓德森-舒瓦茲(Andrew Henderson-Schwartz)表示，法院審判官與官員在此主持重要會議，商討政治、司法與商業決策。他說，這就像把時間往前推2000年，找到下議院的議長座椅。

這棟建築位於倫敦利德賀市場(Leadenhall Market) 旁的恩典堂(Gracechurch)街85 號，是英國最具分量的羅馬建築之一。

韓德森-舒瓦茲說，這裡真的是羅馬時期倫敦的心臟地帶，在此所做的重大決定影響了其他地區，也影響了英國其他的羅馬帝國領土。

倫敦大學古代歷史與物質文化講師普拉茲(Hannah Platts)表示，這座聖殿的發現「極其重要」，因為它也揭示了不列顛如何融入全盛時期的羅馬帝國。她說：這顯示羅馬人很快便將他們在其他地區的統治方法傳到不列顛尼亞（Britannia）。

考古學家與歷史學家早已透過先前的調查，懷疑這座有2000年歷史的建築物大概位置，但當屋主Hertshten資產公司與MOLA合作展開新的調查時，才發現水泥地板下所隱藏的一切。

韓德森-舒瓦茲表示，他們知道這可能是第一座羅馬宗座聖殿遺址，但不知道的是它的保存狀況。