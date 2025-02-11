紐約聯合宮劇院慶95周年 邀星際大戰迷狂歡

紐約市華盛頓高地（Washington Heights）的聯合宮劇院 (United Palace)為慶祝95周年，將於2月22日舉辦一整天的「星際大戰」系列活動。圖取自United Palace Box Office網站截圖

二月是位於紐約市 華盛頓高地（Washington Heights）、裝潢華麗的聯合宮劇院(United Palace)95周年慶，「星際大戰」迷將可體驗一場別開生面的音樂會。

旅遊美食網站Time Out報導，2月22日（周六），聯合宮劇院將舉辦一整天的「星際大戰」系列活動，包括現場管風琴演奏的經典星戰配樂、由粉絲裝扮的舞台服裝表演、尤達（Yoda）模仿競賽、由Project Mayhem策畫的「光劍命運對決」，以及501軍團「銀河帝國風暴兵」的現身。

這些都是聯合宮劇院Movies at the Palace 2025年開幕季的一部分，也是慶祝該劇院95周年的紀念活動。該劇院最初是個表演雜耍的場地，為紀念此段歷史，活動將結合其1930年開幕的現場趣味元素，民眾將有機會參加尤達模仿比賽，以及特色雞尾酒與電影紀念品抽獎。

聯合宮劇院執行長費特森（Mike Fitelson）表示，有什麼比「星際大戰」系列電影更好的方式來慶祝社區活動？在2025年，最需要的莫過於團結，而這種感覺最能在劇院中找到，與陌生人共同分享歡樂時光。

對該劇院慶祝活動有興趣的民眾可至unitedpalace.boletosexpress.com購票，成人為30元、12歲以下兒童/長者/學生為20元，或以95元購買會員優惠年票。

2月22日活動時刻表如下：

12:00 - 由伊恩·福瑞澤（Ian Fraser）以劇院管風琴彈奏「星際大戰」音樂

12:30 - 來自501軍團的「銀河帝國風暴兵」現身

13:00 - 放映「星際大戰」四部曲：曙光乍現（Star Wars: A New Hope）

15:15 - 第一次抽獎

15:30 - 尤達模仿比賽

16:00 - 放映「星際大戰」五部曲：帝國大反擊（Star Wars: The Empire Strikes Back）

18:15 - 第二次抽獎

18:30 - 紛絲裝扮舞台服裝表演

18:45 - 光劍命運對決

19:00 - 放映「星際大戰」六部曲：絕地大反攻（Star Wars: Return of the Jedi）

21:15 - 第三次抽獎

21:30 - 活動結束