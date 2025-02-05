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洛杉磯藝術家畫火20年 如今現實正如他焦黑的畫布

編譯周靜芝 / 即時報導
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洛杉磯畫火最知名的畫家愛德華·魯沙（Ed Ruscha）。美聯社
洛杉磯畫火最知名的畫家愛德華·魯沙（Ed Ruscha）。美聯社

洛杉磯藝術家約翰·克努斯（John Knuth）20年來一直以火為創作主題，他在牆壁大小的畫布上描繪炙熱的橙色火焰、他用紅色覆蓋地球，使其成為火球。他曾點燃毛毯，並用燃燒後的殘屑創作風景畫，並在2017年舉辦了名為「Lake of Fire」的個展；他的作品聚焦當前最重要的課題：氣候變遷。

華盛頓郵報報導，1月7日克努斯在阿爾塔迪納（Altadena）家中目睹伊頓（Eaton）山火「穿過山脊、越過丘陵」；他說，凌晨兩點看到火勢距離家僅約一英里，「我們決定離開」。他與妻子、5歲兒子逃到朋友家，第二天，整個家連同他的數百件藝術作品和其他藝術家的數十件創作，全變成灰燼。

美國小說家瓊·蒂蒂安（Joan Didion）曾在書中寫道，焚燒的城市是洛杉磯最深刻的形象。但只要大火不熄，藝術家便會不斷以繪畫、拍攝和雕塑等不同方式來呈現；而現在，他們眼看著自己作品中的場景變成現實，並吞噬他們的城市，帶來難以言喻的恐懼。

西亞當斯區（West Adams）一家畫廊舉辦了名為「🔥」的展覽，展出兩位藝術家的作品，他們分別以抽象與風景描繪火。展覽於2024年12月21日結束，17天後，帕利薩德（Palisades）大火狂燒。畫廊老闆傑拉德·歐布萊恩（Gerard O'Brien）表示，他們展覽的時間點也太巧合了。

對法蘭西絲卡·加布尼亞（Francesca Gabbiani）來說，描繪洛杉磯的火紅景觀，包括她六年前所畫的受困消防人員，展現了她對生態環境遭破壞的看法。她說，大自然傳達了一些訊息，就像地球母親在怒吼：「你們在做什麼？你們在做什麼？」

洛杉磯畫火最知名的畫家是加布尼亞的公公愛德華·魯沙（Ed Ruscha），他的4.5 x 11.1英尺油畫「著火的洛杉磯郡立博物館」，是洛杉磯具代表性的藝術創作之一。

藝術家艾力克斯·薛佛（Alex Schaefer）也曾描繪大火肆虐南加州各銀行，象徵金融危機和資本主義的危害；當他在戶外、銀行旁邊作畫時，警方曾因他的可疑行為上前盤查。薛佛說，警方告訴他，有人受到他藝術的「威脅」，所以打電話報警。

在伊頓山火中，阿爾塔迪納的一間美國銀行起火，看起來非常像薛佛的作品；網友開始在社群媒體上將他的畫與著火銀行的照片並列。也有人上傳魯沙的「著火的洛杉磯郡立博物館」畫作，回應蓋蒂中心附近起火的報導。

加布尼亞燒紅的棕櫚樹，也被與帕利薩德附近高聳、燃燒的植物相提並論。藝術成了現實生活的寫照，加比亞尼說，這種感覺既奇怪又難以置信，所有景物看來都像她的作品；從她的陽台看去，就像是她的畫作一樣。

住在聖地牙哥的薛佛正出售他的一幅美國銀行火災畫作，計畫將部分收益捐給洛杉磯消防基金會。克努斯在家園被毀後表示，這種創傷與破壞發生在所有藝術家居住的地方，將永遠改變他們創作的方式，但他不會停止畫火。他說，大火燒毀了他的房子和他的藝術品，這只會讓他的作品更加重要。

洛杉磯 博物館 山火

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