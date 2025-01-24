人工智慧改造房屋 這些新設計商品顛覆想像

示意圖。Image by Pixabay from Pexels

露營房車RV(Recreational vehicles)大約已有115 年歷史，近幾十年來款式不斷演變，被用來露營、觀光 、避寒雪鳥族探險(snowboarding)，甚至改造成永久住所，過著現代游牧生活；AC Future 公司應運而生，藉重人工智慧 ，提供靈活而環保的住房解決方案。

AC Future公司的宗旨是解決經濟適用住房危機，推出各式住房方案，包括未來式的房車、拖車和稱之為「人工智慧變形金剛住宅」(AI -Transformer Home) 的小房子。

AC Future是新公司，2023年成立，希望建造適合當今所有現代家庭居住的創新、實惠住宅，對行動和永續生活重新定義。

AC Future推出多款人工智慧住房。

其中之一是AI-Thu，有人覺得看起來像是沒有輪子的房車，住房面積約400平方呎，起價9萬8000元，比起目前美國40萬2502元平均房價便宜30萬餘元。

AC Future公司的AI-Transformer Home概念與變形金剛人物相近。屋子雖小，四面都可快速向外擴展，一旦完全擴展，房屋長度將由24呎增至38呎，居住空間由195平方呎擴增到400平方呎。

不僅面積快速延展，每個屋子還內建尖端的人工智慧技術，用來控制住屋裡的一切，舉凡暖氣、冷氣、照明乃至於居家安全系統、網路連線和家用電器等都可藉助人工智慧。

目前已有300多人以加密貨幣預訂AI-Transformer Home，預計2026年第四季陸續交屋。

第二款是AI-THd，被歸類為AC Future的 RV房車，是AI-Transformer Home的可駕駛版商品，短短幾分鐘內可由休旅車擴展為功能齊全的智慧住家，1月間在拉斯維加斯消費電子展(Consumer Electronics Show)上亮相，獲得熱烈回響。

AI-THd 三面可擴展，住屋面積從195平方呎擴大到400平方呎；這款現代化房車的燃料有電動或柴油引擎兩種選擇，定價未公布。

第三款是AI-Transformer家用拖車AI-THt，可附掛在卡車上。長24呎、內部居住空間195平方呎，四面都可擴展，長度最多達38呎、居住空間擴及400平方呎。

AI-THt拖車外觀採空氣動力學效率設計，可提高牽引性能。價格未公布。