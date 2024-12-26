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誰在搗蛋？俄勒岡這城市的雕塑全被貼上「大眼睛」

編譯周芳苑／即時報導
俄勒岡州本德一顆球形雕塑被貼上塑膠大眼睛，瞬間變得逗趣。（美聯社）
俄勒岡州本德一顆球形雕塑被貼上塑膠大眼睛，瞬間變得逗趣。（美聯社）

俄勒岡州中部城市本德(Bend)各處林立的許多雕塑最近被黏上咕嚕嚕的大眼睛，佳節時分，居民看了很高興，引發病毒式轟動，新聞媒體競相報導，廣受歡迎的深夜脫口秀節目也進行專題談論。

本德市在社群媒體臉書(Facebook)上分享市區「環島藝術路」(Roundabout Art Route)若干雕塑上的大眼睛照片，其中一張有兩隻鹿雕塑，各有一雙大眼睛，另一張照片則顯示，有丁個大眼睛附著在一個巨大球體上。

究竟是誰在這麼多雕像上裝大眼睛？目前不得而知。

本德市在臉書貼文中說，市區裡各雕塑品上的大眼睛令人看了歡喜而笑，但也引來不少麻煩，如果一一移除，需要花不少錢，而且必須格外小心以免損壞這些藝術品。

這篇貼文獲得數百條評論回應，許多用戶表示喜歡這些大眼睛，其中一人匿名，特別針對「Phoenix Rising」雕塑表示，和女兒經過時發出最大的笑聲，他們喜歡那雙瞪大的眼睛，希望大家盡情開心！

另一位臉書用戶說：「鹿的眼睛特別漂亮，應該保持目前這種有大眼睛的樣子。」

本德市雕塑多年來會根據時令裝點季節性裝飾品，包括聖誕帽、花圈等等；市府公關總監米切爾 (Rene Mitchell)說，市政府不會移除這些東西，但大眼睛有黏合劑，因此對這些黏糊糊的眼睛持不同看法。

米切爾表示，市府非常鼓勵社區參與藝術並享受樂趣，但是要確實保護這些藝術品、不被損壞；市府無意採取嚴厲手段，然而，社區有大量的公共藝術收藏品，非常希望讓大家意識到使用黏合劑確實會損害藝術，這一點非常重要。

市區裡有8座雕塑被黏上大眼睛，米切爾說，截至目前，市府已耗費1500元去除其中7座雕塑的眼睛，並開始處理青銅和鋼等金屬材質藝術品，「Phoenix Rising」可能需要整個重新粉刷。

對某些人來說，圓圓大眼睛帶來季節性歡樂，就如同社群媒體一名評論者所說的，期待看到節日裝飾的創造力，讓大家看看傻傻的蠢模樣、為之歡笑。

俄勒岡州本德一座鹿造型雕塑被貼上塑膠大眼睛，瞬間變得逗趣。（美聯社）
俄勒岡州本德一座鹿造型雕塑被貼上塑膠大眼睛，瞬間變得逗趣。（美聯社）
球形雕塑移走塑膠大眼睛，明顯留下黏合劑的痕跡。（美聯社）
球形雕塑移走塑膠大眼睛，明顯留下黏合劑的痕跡。（美聯社）

臉書 社群媒體 俄勒岡州

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