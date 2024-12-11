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在全世界第一家007酒吧 點杯「金手指」雞尾酒

編譯陳韻涵／即時報導
圖為龐德在八部電影中駕駛Aston Martin DB5。美聯社
圖為龐德在八部電影中駕駛Aston Martin DB5。美聯社

「一杯馬丁尼，用搖的，不要攪拌。」(A martini. Shaken, not stirred.)

紐約郵報報導，007影迷即起至年底，可前往英國倫敦伯靈頓拱廊街(Burlington Arcade)的全球第一家007特務酒吧，說出龐德(James Bond)在1964年電影「007：金手指」(Goldfinger)中的經典台詞。 

這間快閃雞尾酒吧與商店為慶祝電影60周年而開張，地點就選在1818年由卡文迪許公爵(Lord George Cavendish)在梅菲爾(Mayfair)核心地帶建造的奢華購物街。

金光閃閃的快閃店地面舖設印有007著名標誌和著名電影台詞的地毯，牆面上掛的三個金色手工汽車雕塑，致敬龐德的傳奇Aston Martin DB5。龐德在八部電影中駕駛Aston Martin DB5，這輛車配備軍情六處(MI6)的科技，包括煙霧幕、彈射座椅及高壓水噴射器。

現展另展示許多貨真價實的007紀念品，供影迷大飽眼福，包括佛萊明(Ian Fleming)的小說和各式道具，如福特諾克斯(Fort Knox)金條、奧德傑(Oddjob)的帽子、「金手指」的高爾夫球鞋，以及專用飛機上的間諜孔鐘。

此外，另有兩枚的黃金龐德腕錶，分別為2017年的歐米茄(Omega)海馬300指揮官腕錶(Seamaster Diver 300M Commander's Watch)，以及2019年為紀念「女王密使」(On Her Majesty's Secret Service)上映50周年推出的龐德限定版海馬300腕錶(Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition)。

007精品店推出限量版收藏品，包括2024年版龐德奢華倒數日曆、精美框裝海報，以及龐德最愛的香檳伯蘭爵(Bollinger)特別款禮盒，內含一瓶香檳及兩個香檳杯，完美重現1979年「太空城」(Moonraker)中的場景。

該場地設有兩個酒吧，由雪樹(Belvedere)、Blackwell Rum、麥卡倫(Macallan)和伯蘭爵等酒類，打造一系列招牌特務雞尾酒，其中伯蘭爵香檳自「太空城」以來，便是龐德的首選。

龐德當時在威尼斯(Venice)的霍莉‧古德黑德(Holly Goodhead)酒店中，發現一瓶伯蘭爵香檳並說道：「伯蘭爵！若是69年款，你一直在等我！」

龐德 太空 間諜

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