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金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年

編譯周靜芝 / 即時報導
布魯克林博物館。圖：pixabay
布魯克林博物館。圖：pixabay

結婚50周年紀念日被稱為金婚，象徵感情歷久彌新、堅固如黃金。但200周年紀念呢？紐約布魯克林博物館為紀念建館200周年，近期將舉辦了一個金光閃閃的展覽「Solid Gold」，500多件展品，涵蓋藝術、時尚、珠寶、設計品與電影等領域，展現世界上最貴重金屬的歷史與文化影響。

影片來源：youtube/Brooklyn Museum

消費網站Robb Report報導，展覽將分為八個展區，將歷史物件與當代作品並陳，創造出一種跨越千年的視覺對話。重點展品包括一個數世紀以來從未公開面世的石棺蓋，以及來自古埃及與前西班牙時期美洲等地的珠寶首飾。

對當代設計、尤其是時尚感興趣者，也有許多可觀展品，例如伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）演出「埃及艷后」（Cleopatra）所戴的項鍊等配飾，以及英國設計師加利亞諾（John Galliano）在迪奧（Dior）期間所設計的禮服。此外，還可以找到許多精緻奢侈品，包括時裝設計師阿萊亞（Azzedine Alaïa）在1989年為蒂娜透納（Tina Turner）製作的性感金鏈裙，卡地亞（Cartier）的裝飾藝術時計，YSL在70年代的耀眼之作，以及Balenciaga的創意總監德姆納（Demna）最近創作的前衛造型。

黃金被廣泛作為人類的裝飾品年代已久，展覽甚至從古代巴拿馬的面部珠寶到現代的烹飪，探索了黃金與微笑的關係。

策展人Yokobosky在聲明中表示，作為致力成為藝術與人類共同體驗橋樑的博物館，觀眾將會得到靈感，開啟對世界未曾探索過的美的領域。

儘管黃金被視為權力與奢華的象徵而廣受珍視，但展覽並未略過它更複雜的一面，尤其是對地球的影響。從南非、哥倫比亞到努比亞的採礦業，數百年來金礦開採造成的驚人生態變化與環境衝擊；策展人與幾位藝術家都觸及此一主題，例如南非藝術家肯特里奇（William Kentridge）1991年的影片「Mine」。

「Solid Gold」從11月16日起，至明年7月6日展出，地址為200 Eastern Parkway, Brooklyn。

博物館 埃及 南非

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