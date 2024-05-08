圖輯╱肯塔基德比賽馬會 也是各種美帽爭奇鬥艷大賽

肯塔基州路易維爾（Louisville）的邱吉爾唐斯賽馬場（Churchill Downs）4日歡度了此一知名賽事的150周年慶典，出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵，到馬迷投注的Twin Spires雙尖塔造型、賽馬甚至起跑柵欄，都是吸睛嬌點。美聯社

如果沒有各種美帽爭奇鬥豔，每年五月第一個周六舉辦的肯塔基德比賽馬會（Kentucky Derby）似乎就缺少了什麼。不論是女士們精心設計的高級頭飾，或男士們打破傳統樣式的帽子，都代表著持續了150年的「德比時尚」。

出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。路透 出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。美聯社

美聯社報導，肯塔基州 路易維爾（Louisville）的邱吉爾唐斯賽馬場（Churchill Downs）4日歡度了此一知名賽事的150周年慶典，出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵，到馬迷投注的Twin Spires雙尖塔造型、賽馬甚至起跑柵欄，都是吸睛嬌點。

出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。路透 出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。路透

德比賽馬會是出身探險世家的小路易斯·克拉克（Meriweather Lewis Clark Jr.）所創，由3歲純種馬競馳1.25英里，是美國三冠大賽的第一站。克拉克希望重現歐洲賽馬的經典與優雅氛圍，戴帽出席馬賽的傳統自1875年的首次比賽維持至今；但從1960年代起，這些帽子彷彿有了自己的生命，變得越來越大、也越來越華麗，因為這樣帽子主人就能在電視上更引人注目。

出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。美聯社 出席者紛紛在頂上各顯巧思，從寬邊帽上滿綴的羽毛、花朵等造型。路透