只播女性賽事回響熱烈 亞裔開的波特蘭運動酒吧計畫全國擴張

示意圖。Photo by Maria Voss on Unsplash

俄勒岡州波特蘭(Portland)東北部有一家名叫The Sports Bra的酒吧，這是一家只播放女性運動賽事的運動酒吧，牆上掛滿了許多女性運動員親筆簽名的紀念品，黑板啤酒菜單上方還掛著一幅美國足球 傳奇人物艾比．溫巴赫(Abby Wambach)的畫像。

從這家酒吧擠滿了人且熱鬧非凡的情況來看，The Sports Bra可以說是非常成功的迎合了近期對女性運動興趣的崛起；而這一點也在愛阿華大學(University of Iowa)籃球明星克拉克(Caitlin Clark)破紀錄壯舉所帶來狂熱中，清楚展現出來。

看中這點，開業僅兩年的The Sports Bra最近宣布，將透過加盟模式走向全國市場，並取得Reddit網站創辦人奧哈尼安(Alexis Ohanian)所創立基金會的的資金援助。

根據其計畫，其他地方的酒吧和商家將能申請加盟使用「The Sports Bra」這品牌名稱。The Sports Bra業主珍妮．阮(Jenny Nguyen)表示，願意與已經擁有實體空間或只有商業計畫的人合作。她表示，重要的是未來潛在的合作夥伴要認同The Sports Bra的價值觀。

潔姬．羅(Jackie Reau)就是有意加入的合作夥伴之一，她在辛辛那提擔任一家媒體行銷機構的執行長，並希望能在此開設一家加盟店；在接受The Sports Bra面試時，她表示很高興能在電視上，觀看自家大學女子棍網球隊(lacrosse)的比賽；潔姬說，這樣的場所「慶祝女性運動和其冠軍，以及其故事背後的運動員」。

克拉克今年出色的表現，打破NCAA男女得分紀錄，成功助長外界對女性運動興趣的空前高漲；4月7日愛阿華對南卡 羅來納的冠軍賽，就吸引平均1890萬觀眾收看，首次超過了男子冠軍賽的觀眾人數。

且外界對女性運動的興趣，不僅是只有籃球；2023年女足世界盃 觀眾人數就創下歷史新高，吸引了近200萬球迷收看；2023年8月在足球場舉行的林肯內布拉斯加大學(University of Nebraska-Lincoln)女子排球賽，也吸引了超過9萬2000名觀眾入場觀賽，創下女子運動賽事現場觀眾人數最高的世界紀錄。