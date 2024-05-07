我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok與字節跳動告美政府…想讓 1.7億美國人閉嘴

獨特體驗：日本拉麵的多重風貌

只播女性賽事回響熱烈 亞裔開的波特蘭運動酒吧計畫全國擴張

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Photo by Maria Voss on Unsplash
示意圖。Photo by Maria Voss on Unsplash

俄勒岡州波特蘭(Portland)東北部有一家名叫The Sports Bra的酒吧，這是一家只播放女性運動賽事的運動酒吧，牆上掛滿了許多女性運動員親筆簽名的紀念品，黑板啤酒菜單上方還掛著一幅美國足球傳奇人物艾比．溫巴赫(Abby Wambach)的畫像。

從這家酒吧擠滿了人且熱鬧非凡的情況來看，The Sports Bra可以說是非常成功的迎合了近期對女性運動興趣的崛起；而這一點也在愛阿華大學(University of Iowa)籃球明星克拉克(Caitlin Clark)破紀錄壯舉所帶來狂熱中，清楚展現出來。

看中這點，開業僅兩年的The Sports Bra最近宣布，將透過加盟模式走向全國市場，並取得Reddit網站創辦人奧哈尼安(Alexis Ohanian)所創立基金會的的資金援助。

根據其計畫，其他地方的酒吧和商家將能申請加盟使用「The Sports Bra」這品牌名稱。The Sports Bra業主珍妮．阮(Jenny Nguyen)表示，願意與已經擁有實體空間或只有商業計畫的人合作。她表示，重要的是未來潛在的合作夥伴要認同The Sports Bra的價值觀。

潔姬．羅(Jackie Reau)就是有意加入的合作夥伴之一，她在辛辛那提擔任一家媒體行銷機構的執行長，並希望能在此開設一家加盟店；在接受The Sports Bra面試時，她表示很高興能在電視上，觀看自家大學女子棍網球隊(lacrosse)的比賽；潔姬說，這樣的場所「慶祝女性運動和其冠軍，以及其故事背後的運動員」。

克拉克今年出色的表現，打破NCAA男女得分紀錄，成功助長外界對女性運動興趣的空前高漲；4月7日愛阿華對南卡羅來納的冠軍賽，就吸引平均1890萬觀眾收看，首次超過了男子冠軍賽的觀眾人數。

且外界對女性運動的興趣，不僅是只有籃球；2023年女足世界盃觀眾人數就創下歷史新高，吸引了近200萬球迷收看；2023年8月在足球場舉行的林肯內布拉斯加大學(University of Nebraska-Lincoln)女子排球賽，也吸引了超過9萬2000名觀眾入場觀賽，創下女子運動賽事現場觀眾人數最高的世界紀錄。

足球 南卡 世界盃

上一則

在這10州至少要有百萬積蓄才能舒適退休 其中5州在東北部

延伸閱讀

美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中國攻台

美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中國攻台
WNBA／女籃狀元克拉克發大財 傳獲Nike 8位數天價合約

WNBA／女籃狀元克拉克發大財 傳獲Nike 8位數天價合約
WNBA／克拉克無懸念當狀元 年薪僅7.6萬 網：比哈登罰款還少

WNBA／克拉克無懸念當狀元 年薪僅7.6萬 網：比哈登罰款還少
NCAA歷史得分居冠 「女柯瑞」克拉克加入WNBA狂熱隊

NCAA歷史得分居冠 「女柯瑞」克拉克加入WNBA狂熱隊

熱門新聞

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

2024-04-30 20:45
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

專家說 這類蔬菜優於任何補品

2024-04-30 09:18
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50

超人氣

更多 >
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了
吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」