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雇主會看上怎樣的員工？專家說這個人格特質最重要

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Ronald Carreño from Pixabay
示意圖。Image by Ronald Carreño from Pixabay

班傑明．格蘭傑(Benjamin Granger)是一位擁有十多年經驗的工作場所心理學家，專注於幫助公司企業組織為其員工和求職者，創造良好的體驗。

格蘭傑指出，他每年都要與數百位高階主管和人力資源專業人士，討論什麼對他們來說最重要；雖然偶爾會針對該如何應對像是「無聲辭職」(quiet quitting)等趨勢表示擔憂，但招募優秀人才，始終才是主管和人資的首要任務。

「盡責」(conscientiousness）一直以來都是雇主想在新員工身上尋找的首要特質；但何謂「盡責」，而雇主又為什麼都想要找此特質呢？

你或許聽過「人格五因素模型」(The Five Factor Model)，也稱為五大性格特質(Big Five personality traits)，包括：

開放型 (Openness)：擁有強烈的好奇心與想像力。

盡責型(Conscientiousness)：組織性和責任感強烈，努力工作。

外向型 (Extraversion)：善於社交，且會因為社交活動而活力充沛。

親和型(Agreeableness)：合作無私。

沉穩型(Emotional stability)：給人強烈安全感且情緒穩定。

雖然每一種人格特質都可以應對到某個職位，對某個職位來說很重要，但「盡責型」在許多工作上的表現都是可預測的，這一點對所有雇主來說很重要。

「盡責型」的特質不侷限於工作種類與內容；很多時候，一個人的受聘職位可能會隨著組織需求的發展而改變；因此，無論是從事什麼工作，具備此類型的員工，都更有可能成功。

在招募過程中，你可以透過一些簡單的方法，向潛在雇主表明你擁有這項關鍵特質。

許多聘前性格評估，都是根據「人格五因素模型」而來，雇主利用這模型來更加瞭解應徵者的知識、技能、能力和特徵。

再來就是把握面試機會，有效的面試問題，通常會問你在處理工作時的某些特定行為，以藉此衡量受聘者的組織技能和職業道德。

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