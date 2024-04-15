上看380萬元 世界最古老書籍6月拍賣

一本寫於基督教誕生之初、被認為是現存最古老書籍之一的古埃及書卷將於6月在倫敦拍賣。路透

路透（Reuters）報導，一本寫於基督教誕生之初、被認為是現存最古老書籍之一的古埃及書卷將於6月在倫敦拍賣 。

主持拍賣的佳士得（Christie's）表示，這本「克羅斯比-舍延抄本」（Crosby-Schoyen Codex）是以科普特語（Coptic，一種古埃及語言）抄寫在紙莎草紙（papyrus）上，約於西元250-350年間、在早期的基督教修道院中完成，預估拍賣價為260萬至380萬元。

這本「克羅斯比-舍延抄本」（Crosby-Schoyen Codex）是以科普特語（Coptic，一種古埃及語言）抄寫在紙莎草紙（papyrus）上，約於西元250-350年間、在早期的基督教修道院中完成。路透

佳士得手抄本專家多納多尼（Eugenio Donadoni）表示，該書當時正處於紙莎草捲軸開始轉變為手抄本形式的過渡時期，也就是我們今天所知的書籍；這本書包含的是聖經中「彼得前書」與「約拿書」兩卷現今已知最早的文本。

他說，這本珍貴手抄本共有104頁（52張），由一位抄寫員在上埃及的一座修道院中歷時40年完成，如今被一張張保存在透明壓克力板內。

多納多尼將該書卷得以保存完好，歸功於埃及乾燥的氣候；他說，3世紀與4世紀的書籍得以保存至今的屈指可數。

這本手抄本於1950年代在埃及被發現，後為密西西比大學所收藏，並保存至1981年。挪威手稿收藏家蕭恩（Martin Schoyen）於1988年購得，現將它與「蕭恩收藏」（世界上最大規模私人手稿收藏之一）中的其他部分珍品一起拍賣。