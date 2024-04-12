嫁給有錢老男人是舒服人生捷徑？女作家建議引反彈

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紐約雜誌針對婦女設立的網站The Cut的編輯兼作家格拉齊·蘇菲亞·克利斯蒂(Grazie Sophia Christie)20歲時是哈佛學院的三年級生，當時她頓悟到，她可以透過多年的工作和努力來認真學習，勤奮地追求她的「理想存在」，或者，她也可以「早點結婚」。

克利斯蒂選擇了後者。

她在專欄文章中讚揚與年長、富有男性結婚的價值，認為這是獲得她理想生活的捷徑，這篇3月27日發表的文章在網路爆紅，成為該雜誌「最受歡迎」列表的榜首，並且在網站及社群媒體 上引來數百則負面評論，正如「邁阿密新時報」(Miami New Times)所描述的，「這篇文章在網路上引起廣大迴響，全世界都聽到了。」

讀者對克利斯蒂這篇近4000字華麗文章的各方面感到震驚，她還是一名大學生時，克利斯蒂每周六都拉著笨重的一箱書去哈佛商學院，她認為那裡是尋找合適伴侶的最佳選擇，「我有高挺的胸部、生育能力、齊平的馬尾、尚未耗盡的活力，年長的男人仍然渴望這些特點。」

她參與哈佛商學院的一場活動，在20歲那年與未來的丈夫相遇，並且於四年後結婚。

令許多讀者震驚的是，克利斯蒂受益於菁英教育，甚至也在牛津大學完成研究員工作，但她卻追求不平等的婚姻，克利斯蒂的文章寫到：「我丈夫不是我的夥伴，他是我的導師、我的愛人，只有在某些情況下，他才是我的朋友。」

年紀輕輕便步入禮堂，克利斯蒂得以遠離利潤 豐厚但呆板的辦公室工作，以寫作為全職，但不必像作家般活得苦哈哈。

這篇引起熱議的文章表面上是寫有年齡差距的婚姻，但網友指出文章標題應該是「嫁給有錢男人的實例」。

克利斯蒂對婚姻的交易態度引起讀者的負面共鳴，有網友評論克利斯蒂的文章是「對所有年齡層女性的侮辱」，是「一篇可悲的文章」，「在許多方面都很糟糕」，一些讀者懷疑這篇文章是否是諷刺或玩笑，一則比較友好的評論則表示：「這是我所讀過最令人尷尬的內容之一，我真為作者感到尷尬。」