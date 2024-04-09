她在山間為自閉兒打造「仙屋」 現成公眾遊覽地

示意圖。Photo by T L on Unsplash

華盛頓郵報 （Washington Post）報導，68歲的歐吉布薇（Therese Ojibway）當年為了讓自閉症兒子在自然中感受更多有趣的小驚喜，13年前開始在新澤西州 米爾本（Millburn）的南山自然保護區（South Mountain Reservation）打造「仙屋」，在她與志工們的努力下，如今80餘座有如童話中的小屋已成為公眾遊覽勝地。

歐吉布薇說，當時她在樹林裡健行，發現幾根樹枝自然纏繞在一起，像是小仙女的鞦韆。這讓她憶起小時候在後院製作的迷你家具，並想到兩歲便被診斷出患有自閉症的兒子克雷格（Clinton Craig）；母子倆經常在佔地2110英畝的保護區附近步行，探險並鍛鍊身體。當年10歲的克雷格，在自然中格外感受到快樂與自由。

歐吉布薇表示，為了給兒子製造一些小驚喜，她會用地上撿的枯樹皮做個小沙發、加幾個苔蘚墊子，然後將它塞進樹洞裡；在隨後的幾個月裡，她開始慢慢擴大規模，利用周圍的天然材料打造「仙屋」。

隨著迷你「仙境」的日漸成長，歐吉布薇覺得應該告訴南山保護區的人自己在做什麼。2011年，她找到了為埃塞克斯郡（Essex County）公園維護保護區步道的志工組織「南山保護協會」（South Mountain Conservancy）；該組織者同意她繼續建造她的「魔幻森林」，只要「仙屋」僅限於拉威河（Rahway River）步道起點的半英里範圍。

志工們甚至開始為「仙境」貢獻各具巧思的迷你小物。13年來，他們共建造了 80多座「仙屋」，隱身在如今被稱為「南山仙蹤步道」（South Mountain Fairy Trail）的樹林間。

歐吉布薇的丈夫於2022年去世，她與兒子決定搬到密西根州 與家人同住。她說，她擔心是否會有人願意接手成為「仙蹤步道」的守護者，使這裡成為民眾遊覽的景點；當兩位女性志工舉手表示願意時，歐吉布薇喜出望外。

近兩年，古爾德（Julie Gould）與凱利（Beth Kelly）接下了歐吉布薇迷人「仙境」的維護工作，並招募童子軍、學生加入行列。他們每周會查看、整理步道，更換任何塌陷的「仙屋」，並修復毀壞的苔蘚屋頂與破損的椅子。

現在，他們正準備迎接春季湧入的健行者，打造新的仙屋與家具，以更換冬季遭到破壞或被冰雪毀損的物件。63歲的凱利說，她很自豪能繼承歐吉布薇的「遺產」，因為這有助於吸引更多孩子走入森林，「我們想讓魔法繼續傳承下去」。