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95%美國人今年準備跳槽 專家勸別只注重薪水

編譯周靜芝 / 即時報導
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根據就業服務網站Monster在今年一月的調查，95%美國人表示，準備在今年尋找一份新工作。消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導稱，錢是個重要原因，45%的勞工說他們需要更高的收入。

聯邦儲備銀行（Federal Reserve）的數據顯示，與留在原職者相比，跳槽的人平均加薪速度更快；但專家指出，一切「向錢看」或許並非最佳策略。

29歲的阿布杜（Kyyah Abdul）是名生物科技與製藥顧問，在職業生涯初期就知道她最終想為自己工作。住在洛杉磯的阿布杜接受訪問時表示，她一直有這樣的念頭，想在一定時間內達到目標；她告訴自己：「好吧，30歲左右，努力累積足夠經驗，接觸顧問公司所需具備的。」

阿布杜關注的是提高職能，而不僅僅是薪水。自2016年來，她已經在本行換了六次工作；第一次跳槽時，為了累積經驗，她甚至接受減薪2萬元。她說，這不是問題，因為在新工作所獲得的經驗，將十倍回報給她；結果一年半後，她的薪水幾乎翻倍。

阿布杜說，她透過晉升與頻繁地跳槽，不斷提高自己的薪水。專家表示，這種專注在累積經驗的做法，有助於保護員工免受裁員威脅，因為他們不斷培養新的職能，證明自己有理由拿高薪。

招聘網站ZipRecruiter經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示，沒有人希望因為升職太快，然後在不景氣時成為率先被砍的高薪主管。

阿布杜說，她見過許多人跳槽，只因為想要有更高的薪水，但他們不明白，更高的薪水伴隨著責任與工作能力；這是一種互利關係，如果不能達到事先協議的目標，最終就會被解雇。

就業 洛杉磯 裁員

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