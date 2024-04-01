突罹膽管癌去世 25歲女寫感人公開信道別

示意圖。Image by vlanka from Pixabay

25歲的薩克瑞（Daniella Thackray）在突然罹患膽管癌之前一直健康、充滿活力。她在臨終前留下一封感人的公開信，宣布自己的死訊，並呼籲人們享受生活中的小美好。

晨間新聞節目「今天」（Today）報導，薩克瑞的葬禮於3月18日舉行。2月23日，家人在她去世後將這封信發布在領英（LinkedIn）與臉書 （Facebook），獲得世界各地數千人回應與留言。

薩克瑞在信中寫道，她熱愛她的生活，擁有想要的一切；她愛她的工作、未婚夫、家人、朋友和她的狗，還有他們準備買的房子以及所規畫的未來。儘管對罹癌悲痛欲絕，她選擇不去哀悼即將消逝的生命，而是去享受所剩下的每一刻。

在2023年7月被診斷出患有膽管癌之前，薩克瑞一直在英國里茲（Leeds）的一家廣告公司26 Agency擔任人力資源管理工作，並稱自己「非常健康、活躍」。

她在信中表示，儘管生活再也回不去了，但她選擇專注於所愛的人與事，「我們無法控制發生在自己身上的事，但可以控制我們的反應」。她強調，應享受日常生活中的點點滴滴，並珍惜每一刻；浪漫地度過每一天，做任何能讓自己快樂的事，不要讓任何人奪走生活的樂趣。

信的末尾，薩克瑞寫給未婚夫卡佛特（Tom Calvert）一句話，「現在就去享受你的生活，這是你應得的」。

薩克瑞的經理雷諾茲（Liz Reynolds）表示，她是個熱情開朗的人，為了紀念她，公司正發起為當地的聖傑瑪安寧療護機構（St Gemma’s Hospice）募款。

薩克瑞稱膽管癌是種「可怕而殘酷的疾病」，得到這種病並不是她所能控制的，她就是碰上了。

克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，膽管癌是種罕見、侵襲性的癌症 ，生長速度極快，通常在確診時已經轉移。

目前專家尚找不出病因，已知風險因素包括膽管結石、肝硬化或發炎性腸道疾病。美國每年約有8000人被診斷出罹患膽管癌。