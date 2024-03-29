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升職不加薪 雇主給你「乾升遷」該如何回應？

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Raten-Kauf from Pixabay
示意圖。Image by Raten-Kauf from Pixabay

如果薪水沒增加，職位晉升算真的升遷嗎？CBS新聞網報導稱，雖然答案是否定的，但越來越多的美國雇主卻為員工提供這種所謂的「乾升遷」（dry promotion）。

華爾街日報」近日的一篇報導指出，這種現象雖不是新鮮事，但卻在經濟前景不明時重新湧現；2018年以來，為員工提供新職稱以代替相應加薪的雇主數量增加了5%，預計2024年將達到13%。

就像酒吧不賣酒一樣，「升職不加薪」缺少了最能表現企業重視員工的關鍵——金錢。那麼，當雇主要求員工承擔更重要角色、但又不提高薪資時，員工該如何回應？

撰寫華爾街日報報導的記者史密斯（Ray Smith）在接受CBS訪問時強調，員工應透過交涉磋商來回應；基本上，他們可以說「好，我願意做這個、我可以承擔這些，但能談談加薪嗎？」或者說「如果現在不可能加薪，是否可三個月後再來討論這個問題？」

史密斯指出，女性在接受「乾升遷」時往往比男性承受更大的壓力，她們通常不會向主管提出這個問題。

社群網站Reddit「升職不加薪」討論區的留言來看，多數人認為「乾升遷」不公平；但史密斯表示，即使沒加薪，「乾升遷」也有好處，有時會給員工提供通往更高職位的捷徑，最終能獲得更高的報酬。

史密斯說，你可以留在公司，讓雇主對你產生好感，因為他們會認為你具有團隊精神。此外，還可藉此建立人際網絡，有更高頭銜時，可結識一些在職位較低時無法接觸的人；他說，這是個建立人際網絡的敲門磚，也許能更快獲得拔擢。

如果完全沒有丁點好處，至少擁有一個更高的頭銜，或許還能有歷練更廣的工作經驗，將來若想跳槽也有加分效果。

史密斯說，可在求職網站領英（Linkedin）個人檔案或履歷加上新頭銜，或許現在沒拿到錢，但這會讓你進入另一個市場，招聘人員會看到，其他公司也會看到，這是獲得更好際遇的機會，並在其他地方贏得應有的報酬。

華爾街 社群網站

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