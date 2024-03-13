公私空間都注重社區精神 日本建築師山本理顯獲普利茲克大獎

日本建築師山本理顯榮獲2024年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)。美聯社

日本 建築師山本理顯榮獲2024年普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)，其職業生涯致力「透過精確、合理的設計策略，增加人們自發見面的機會」。

78歲的山本理顯在50年的職涯中設計私人和公共建築，包括住宅、博物館 、學校、機場中心及玻璃牆消防站等作品，他在所有空間中都注重社區精神。

評審團在5日公開的表揚中表示：「藉由其建築堅固、始終如一的品質，山本理顯的目標是提升、增強並且豐富從小孩至年長者等個人的生活與他們的社會連結。對他來說，即使是私人經營，一棟建築也有其公共功能。」

日本建築師山本理顯設計的位於日本橫須賀的橫須賀美術館。美聯社

山本在橫濱市接受採訪時說，在職涯的這一時刻，能夠獲得被視為建築界諾貝爾獎 的普立茲克獎令他感到驕傲和「驚奇」。

他說：「我很快就要79歲了，這個獎對我而言是一個重大的時刻。在不久的將來，我想許多人會非常認真地傾聽我，也許我可以比以前更容易地表達我的觀點。」

山本解釋，他的工藝不僅僅只是設計建築，而是根據周遭環境的情境設計，希望也能影響周遭環境。

其中一個重要的範例是山本於2000年設計的廣島西消防局(Hiroshima Nishi Fire Station)，該建築的正面、內部牆壁及地板均由玻璃製成，邀情公眾體驗消防員的日常活動，這一結果鼓勵行人「觀看並與保護社區的人員交流，從而在公務員和其服務的公民間達到互相了解。」

山本指出，在一般情況下，消防局會用混凝土建造，他在與其他建築師的競爭中提出一個不同的觀點，「我提出一個非常激進的想法，這想法是消防局應該是社區的中心，不僅是他們的消防工作，他們的日常生活也應該是中心，因為他們在這裡生活，24小時都有活動。」

山本描述消防員在中庭用繩索及梯子訓練的情景，可以從外部看見，「許多孩子前來觀看，這對他們來說非常有趣。」