拜遠距工作之賜 他做3份全職工 收入大增但麻煩多

示意圖。Image by Fabien Raquidel from Pixabay

在通膨高漲、職位難保的時代，不少打工族為了保住飯碗，不惜身兼數職，根據「企業家」網站報導，軟體工程師羅格（Bryan Roque）利用遠距上班的科技之便，丟掉亞馬遜 的工作後， 同時做三份全職工，雖然收入大增，但麻煩也不少。

羅格接下IBM 、Meta和Tinder三家公司的全職工作後，年收入飆至82萬元。過去，零售和餐飲業的員工，因為職能只夠領最低時薪 ，身兼數職也僅夠餬口，網路科技時代的技術人員，利用遠端通訊科技，替兩三家公司從事每周40小時的全職工作，變成中高收入階級絕非難事。

問題是，你要有本事在40小時內向雇主交差，而且還不讓上司察覺你在兼差。科技可助你在電腦上掛上「滑鼠滑動器」，讓遠端的雇主以為你在工作。有些人接下不同時區的工作，更容易讓雇主相信你確實在「上班」，若每周替兩個雇主各「奉獻」40小時，還有88小時睡覺、吃飯、做個人衛生。

短期內「超額工作」，年輕人應付得來，但長期而言，不見得是好辦法，為甚麼？

首先，把事實釐清--同時擔任兩家公司的全職員工，可能不符合公司規定，尤其在這兩家就是同業競爭公司的情況下，身兼二職不可能獲得雇主歡心。這種員工也得在領英（LinkedIn）等社交媒體上隱藏某些職場履歷，不敢透露某些職務。這就注定你要「躲在陰影下」從事你的專業。

其次，身兼數職確實很累人，不少人會覺得時間不夠用，個人生活和家人關係可能會遭殃。除非你為了賺錢，認為這些犧牲都值得，但到最後，還是得承受有形無形的後果。

再者，身兼數個每周40小時全職工，你不可能確實替每一雇主工作40小時，如果你覺得這樣欺瞞下去無所謂，或選擇大材小用的工作，是可以交差。但即使選擇後者，也表示你的專業能力難以成長。這算不算損失？可得從長計議。