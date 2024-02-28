陸軍女官兵追回遭納粹盜竊藝術品 80年後終獲公開肯定

瑪麗·奎森貝莉是第一批請纓加入追查失竊文物下落行動的女性之一，她的足跡踏遍戰敗後的德國，搜查了無數間可疑的藝術品交易商倉庫，追查失蹤文物的下落。(美聯社)

二次大戰末期，美軍派遣一批受過高度專業訓練的軍官前往歐洲戰場，追查過去10年間納粹德國 自各地博物館 和私人收藏收刮掠劫的藝術和文化瑰寶的下落，然後物歸原主。這批「特種」部隊中包括一小部分傑出的女性，但她們的貢獻長期受到忽略，至到最近才受到普遍肯定和表彰。

這個直屬盟軍最高指揮部的單位，正式名稱為「古蹟、美術與檔案科」(Monuments, Fine Arts, and Archives section，MFAA)，但普通大兵稱他們為「尋寶家」(Monuments Men)；全盛時期約有320名男性和27名女性文史專家參與其中。

由於當時美軍仍有禁止女性上戰場的規定，因此初期在歐洲前線「尋寶」的任務都是由男性擔任。一直到1945年夏天德國投降後，戰爭狀態解除，軍方才允許女性加入MFAA。原本在輔助部隊「陸軍女子兵團」(Women’s Army Corps)服役的瑪麗·奎森貝莉(Mary Regan Quessenberry)是第一批請纓加入的女性之一。

擁有瑞德克里夫女子學院(Radcliffe College，後併入哈佛大學)藝術史碩士學位，奎森貝莉隨即被派駐柏林。接下來的三年期間，她的足跡踏遍整個德國，搜查了無數間可疑的藝術品交易商倉庫，追查失蹤文物的下落。她還逐一檢視查獲的失竊文物，核對紀錄，設法將文物歸還給原主或合法繼承人。

MFAA成員中也有外籍人士，包括傑出的法國文史專家蘿絲·瓦蘭(Rose Valland)。納粹佔領法國期間，她委曲求全在巴黎博物館工作，暗中記錄下遭德軍打劫館藏珍品的品項、數目和運送目的地。這些資料後來都成為「尋寶家」追查失竊文物的重要線索。