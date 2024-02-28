陸軍女官兵追回遭納粹盜竊藝術品 80年後終獲公開肯定
二次大戰末期，美軍派遣一批受過高度專業訓練的軍官前往歐洲戰場，追查過去10年間納粹德國自各地博物館和私人收藏收刮掠劫的藝術和文化瑰寶的下落，然後物歸原主。這批「特種」部隊中包括一小部分傑出的女性，但她們的貢獻長期受到忽略，至到最近才受到普遍肯定和表彰。
這個直屬盟軍最高指揮部的單位，正式名稱為「古蹟、美術與檔案科」(Monuments, Fine Arts, and Archives section，MFAA)，但普通大兵稱他們為「尋寶家」(Monuments Men)；全盛時期約有320名男性和27名女性文史專家參與其中。
由於當時美軍仍有禁止女性上戰場的規定，因此初期在歐洲前線「尋寶」的任務都是由男性擔任。一直到1945年夏天德國投降後，戰爭狀態解除，軍方才允許女性加入MFAA。原本在輔助部隊「陸軍女子兵團」(Women’s Army Corps)服役的瑪麗·奎森貝莉(Mary Regan Quessenberry)是第一批請纓加入的女性之一。
擁有瑞德克里夫女子學院(Radcliffe College，後併入哈佛大學)藝術史碩士學位，奎森貝莉隨即被派駐柏林。接下來的三年期間，她的足跡踏遍整個德國，搜查了無數間可疑的藝術品交易商倉庫，追查失蹤文物的下落。她還逐一檢視查獲的失竊文物，核對紀錄，設法將文物歸還給原主或合法繼承人。
MFAA成員中也有外籍人士，包括傑出的法國文史專家蘿絲·瓦蘭(Rose Valland)。納粹佔領法國期間，她委曲求全在巴黎博物館工作，暗中記錄下遭德軍打劫館藏珍品的品項、數目和運送目的地。這些資料後來都成為「尋寶家」追查失竊文物的重要線索。
專為紀念這批尋寶專家而設於達拉斯的「尋寶家基金會」（Monuments Men & Women Foundation）近年來更新參與者姓名以表揚他們的貢獻，並透過紐奧良的國家二戰紀念博物館(National WWII Museum)永久展出該任務的詳細始末，同時首次出版瓦蘭的英文回憶錄。2014年，喬治庫隆尼(George Clooney)自導自演的電影「大尋寶家」(The Monuments Men)將這些文史軍官的事蹟搬上大螢幕，瓦蘭的故事成為該片女主角凱特布蘭琪(Cate Blanchett)的角色原型。
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