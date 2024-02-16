被嫌中文差 華裔歌手冷博涵愛唱雙語

美籍華裔饒舌歌手冷博涵（Bohan Phoenix）2022年3月在紐約舉行的一場悼念喬州按摩院槍擊案一周年集會上表演。美聯社

美籍華裔饒舌歌手冷博涵（Bohan Phoenix）的職業生涯橫跨中、美兩國。他與中國饒舌歌手合作，例如知名的「更高兄弟」（Higher Brothers）；並且總在英文歌詞中穿插幾句容易上口的中文副歌。

美聯社報導，冷博涵的最新專輯「使你驕傲」（Make You Proud）用雙語描述了個人經歷與音樂生涯；在專輯中，他反擊了那些批評他中文不好的人，談及自己對音樂圈這個商業化產業的天真，以及他最為人知的中、美雙重文化背景。

冷博涵說，這張專輯是一次個人挑戰。他最引以為豪的是專輯中第一首同名的歌曲，歌中他用重複的鋼琴和弦說唱了他在中國「沒出息的成績」，以及11歲時隨媽媽移民美國的過往。

他在接受訪問時表示，當他在抖音與中國社群媒體 上發帖時，人們都說「他的中文聽起來怪怪的」，這些批評讓他很不舒服。他說，他覺得身為音樂工作者，是時候挑戰自己了。

一旦他決定接受挑戰，歌詞自然而然地押韻了，不同於競相在押韻上爭奇鬥勝的中國饒舌歌手，冷博涵的歌詞雖然被批詞彙簡單，只有三年級學生的水準，但他的歌詞很直白。他說，他對創作成果感到滿意，以前從未能用中文如此清楚地講述自己的故事。

對於一名英語饒舌歌手，中文起初只是冷博涵音樂中的點綴，隨著年齡的增長，冷博涵說，他覺得自己有必要使用中文、與母語有更多的連結。2017年他回中國發展，他說，當時沒辦法找人幫忙校音，因為不知道舞台上那些設備用中文怎麼說。

冷博涵的專輯觸及饒舌音樂在中國的興起，以及2020年5月非裔佛洛伊德（George Floyd）被白人警察殺害後，全美爆發「黑人的命也是命 」（Black Lives Matter）抗議活動所引發的尖銳問題。冷博涵說，在此期間，他看到亞裔 饒舌歌手普遍缺少社會責任感，他說，他們靠黑人音樂賺了大筆錢，理應站出來為這項活動募款。