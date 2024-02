微型菜苗營養昂貴 在家便宜簡單種

發芽後幾天內,會發現有子葉長出,它們通常呈橢圓形;不久後,第一片真葉就會出現,這表示微型菜苗收成的時候到了。美聯社

微型菜苗(Microgreens)已成為高級餐廳料理不可少的裝飾,但它們不只讓美食更加誘人;這些2至3英吋高、可食用的植物幼苗,不僅能為食物增色添味,且富含營養,在冬季種植還可為家中帶來綠意。

美聯社報導,微型菜苗一盤平均售價約為30元,即便營養價值高卻貴得讓人卻步;不過,若在家自己種植,則既便宜、快速又簡便。

種植時需準備:有圓頂蓋、用來放種子的淺盤,或者約2英吋深、附塑膠蓋的外賣盒,將底部戳孔以便排水;用來收集排水的淺盤或有邊的烤盤;適量盆栽土;噴霧瓶;向陽的窗戶,當然還有種子。若有生長燈和小風扇更好,沒有也無妨。

選擇什麼種子?

家居賣場與園藝店都有賣包裝好的混合多種微型菜苗種子,這些種子經過挑選並依相同發芽時間組合而成。消費者可購買這類種子,或用新種子與剩餘的混合,或者只種植一個品種的微型菜苗。

如果自己混合種子,要選擇能同時發芽的種子。芝麻葉、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍、芥菜、水菜、金蓮花與櫻桃蘿蔔生長最快,通常一周或更短時間內就能發芽。甜菜、瑞士甜菜與金蓮花多在10-14天內發芽,而歐芹和蒔蘿可能需要三周時間。

觀察它們的生長

在放種子的盤中倒入盆栽土,並加水讓其濕潤,然後撒上種子,注意密度不要讓它們疊在一起。將種子按入土中,但不能整個埋進去。

向種子和土壤表面噴水,再將圓頂蓋或塑膠蓋稍稍歪斜地放在盤上;如果沒有蓋子,可在淺盤上鋪層保鮮膜,但不要封得太緊。

將有種子的淺盤放在可接水的盤子或有邊的烤盤上,置於華氏65至70度的溫暖房間裡。每天噴水,使土壤保持適度濕潤。或者,也可在下方接水的盤中加入半英吋高的水,讓土壤透過排水孔吸收水份;如果一天下來,接水盤中還有水,便將它倒掉,下次少放些。

幼苗發芽時,取下蓋子,將盤子直接放在光線充足的窗前,或每天用成長燈照射16小時。每天向土壤表面噴水一次,或根據需要在底部澆水,以保持土壤濕潤但不致濕透。

可選擇在菜苗盤附近放個小風扇,有助於防止黴菌滋生、毀掉親手栽種的菜苗。

發芽後幾天內,會發現有子葉長出,它們通常呈橢圓形;不久後,第一片真葉就會出現,這表示微型菜苗收成的時候到了。

收成與享用

用剪刀將莖部剪到土壤表面以上,接這便可享用自家栽種出的微型菜苗,可放入湯或沙拉中,或在三明治、果昔與炒菜中皆適用。

