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每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

微型菜苗營養昂貴 在家便宜簡單種

微型菜苗營養昂貴 在家便宜簡單種

編譯周靜芝 / 即時報導
發芽後幾天內，會發現有子葉長出，它們通常呈橢圓形；不久後，第一片真葉就會出現，這表示微型菜苗收成的時候到了。美聯社
發芽後幾天內，會發現有子葉長出，它們通常呈橢圓形；不久後，第一片真葉就會出現，這表示微型菜苗收成的時候到了。美聯社

微型菜苗（Microgreens）已成為高級餐廳料理不可少的裝飾，但它們不只讓美食更加誘人；這些2至3英吋高、可食用的植物幼苗，不僅能為食物增色添味，且富含營養，在冬季種植還可為家中帶來綠意。

美聯社報導，微型菜苗一盤平均售價約為30元，即便營養價值高卻貴得讓人卻步；不過，若在家自己種植，則既便宜、快速又簡便。

種植時需準備：有圓頂蓋、用來放種子的淺盤，或者約2英吋深、附塑膠蓋的外賣盒，將底部戳孔以便排水；用來收集排水的淺盤或有邊的烤盤；適量盆栽土；噴霧瓶；向陽的窗戶，當然還有種子。若有生長燈和小風扇更好，沒有也無妨。

選擇什麼種子？

家居賣場與園藝店都有賣包裝好的混合多種微型菜苗種子，這些種子經過挑選並依相同發芽時間組合而成。消費者可購買這類種子，或用新種子與剩餘的混合，或者只種植一個品種的微型菜苗。

如果自己混合種子，要選擇能同時發芽的種子。芝麻葉、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍、芥菜、水菜、金蓮花與櫻桃蘿蔔生長最快，通常一周或更短時間內就能發芽。甜菜、瑞士甜菜與金蓮花多在10-14天內發芽，而歐芹和蒔蘿可能需要三周時間。

觀察它們的生長

在放種子的盤中倒入盆栽土，並加水讓其濕潤，然後撒上種子，注意密度不要讓它們疊在一起。將種子按入土中，但不能整個埋進去。

向種子和土壤表面噴水，再將圓頂蓋或塑膠蓋稍稍歪斜地放在盤上；如果沒有蓋子，可在淺盤上鋪層保鮮膜，但不要封得太緊。

在放種子的盤中倒入盆栽土，並加水讓其濕潤，然後撒上種子，注意密度不要讓它們疊在一...
在放種子的盤中倒入盆栽土，並加水讓其濕潤，然後撒上種子，注意密度不要讓它們疊在一起。美聯社

將有種子的淺盤放在可接水的盤子或有邊的烤盤上，置於華氏65至70度的溫暖房間裡。每天噴水，使土壤保持適度濕潤。或者，也可在下方接水的盤中加入半英吋高的水，讓土壤透過排水孔吸收水份；如果一天下來，接水盤中還有水，便將它倒掉，下次少放些。

幼苗發芽時，取下蓋子，將盤子直接放在光線充足的窗前，或每天用成長燈照射16小時。每天向土壤表面噴水一次，或根據需要在底部澆水，以保持土壤濕潤但不致濕透。

可選擇在菜苗盤附近放個小風扇，有助於防止黴菌滋生、毀掉親手栽種的菜苗。

發芽後幾天內，會發現有子葉長出，它們通常呈橢圓形；不久後，第一片真葉就會出現，這表示微型菜苗收成的時候到了。

收成與享用

用剪刀將莖部剪到土壤表面以上，接這便可享用自家栽種出的微型菜苗，可放入湯或沙拉中，或在三明治、果昔與炒菜中皆適用。

用剪刀將莖部剪到土壤表面以上，接這便可享用自家栽種出的微型菜苗，可放入湯或沙拉中...
用剪刀將莖部剪到土壤表面以上，接這便可享用自家栽種出的微型菜苗，可放入湯或沙拉中，或在三明治、果昔與炒菜中皆適用。美聯社

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