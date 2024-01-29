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有興趣認識動植物？讓4個免費app幫你

編譯周靜芝 / 即時報導
七葉樹（horse chestnuts）。Image by Anna Armbrust from Pixabay
七葉樹（horse chestnuts）。Image by Anna Armbrust from Pixabay

對於分不清栗樹（chestnuts）與七葉樹（horse chestnuts）的人來說，新開發的自然科學應用程式（app），是通往動植物世界之鑰。「華盛頓郵報」專欄作家柯瑞恩（Michael Coren）表示，多認識它們，不僅可能改變日常上下班路線，還能改變你的生活。

柯瑞恩指出，有十多個app有助認識大自然，雖然其中許多是付費的，但也有4個是免費的。它們由科學家所設計、管理，擁有世界級資料庫，可滿足所有辨識需求，每一次的觀察都能讓人增進對自然科學的理解。

柯瑞恩認為，最簡單好用的是Seek。這款app是加州科學院（California Academy of Sciences）與國家地理學會（National Geographic Society）共同推出的iNaturalist的另一版本，可以拍攝現場影像，並自動擷取畫面進行分析。他說，這種增進真實體驗的app，有如在大腦下載了一門外語，打開通往另一世界的門。在拍攝的同時，該app會立即識別動植物的分類；若無法識別該物種，也會提供最類似的猜測。

iNaturalist與Pl@ntNet這兩款app較為複雜，柯瑞恩表示，它們可供上傳和分析動植物影像，但使用上稍嫌不便。通常只需幾秒鐘，就會顯示一份可能的物種列表，並一一詳細描述；能輕鬆識別出最常見的動植物，對於較罕見的，也會很快將其與資料庫中的其他物種進行比較。

最能發揮這些app超強能力的地方是每個人周遭的環境，數以百萬的使用者可隨時確認對大自然觀察的結果。柯瑞恩說，隨著對環境有更多瞭解，看著自己在app上的排名不斷上升，也會產生一股滿足感。

另外，一款由康乃爾鳥類學實驗室（Cornell Lab of Ornithology）開發的app「梅林鳥類識別」（Merlin Bird ID）也頗受歡迎。就像傳奇魔法師梅林一樣，這款app可利用手機靈敏的麥克風來捕捉周圍的鳥鳴聲，並繪出視覺化表徵或類似的聲波圖。

柯瑞恩指出，所有這些app最大的突破不在技術上，而是它們可以增進我們對自然界的認識。雖然這些動植物是我們的鄰居，但我們幾乎不承認它們的存在，更不用說尊重它們存在的權利了。

栗樹（chestnuts）。Image by Ylanite Koppens f...
栗樹（chestnuts）。Image by Ylanite Koppens from Pixabay

柯瑞 加州 華盛頓郵報

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