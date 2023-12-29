以為是罕見章魚 威州父女釣魚發現150年前沉船
一對父女今年稍早在密西根湖釣魚時，他們的聲納設備發現不明物體，原以為是一隻章魚潛伏在船隻下方，實際上很可能是一艘失蹤120年的沉船「伊利·L·哈克利號」(Erie L. Hackley)，但威斯康辛州歷史學會(Wisconsin Historical Society)深入調查後認為是另一艘沉沒超過150年的船。
美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，沃拉克(Tim Wollack)和他的女兒釣魚中途聽到聲納響起警示時，還以為是找到了罕見的綠灣章魚(Green Bay Octopus)，直到發現是沉船殘骸。沃拉克做了一些研究，並相信他發現的殘骸是伊利·L·哈克利號，之後便在社群媒體上的幾個社團中貼出沉船的照片和問題。
這些社團最終找上威斯康辛州歷史學會的水下文物保護和考古計畫(Maritime Preservation and Archaeology Program)。該學會與威州自然資源保護處管理員尼爾(Mike Neal)合作、利用水下探測載具調查後，發現沉船殘骸是一艘木製三桅帆船，位於八至十呎深。雖然沉船身分尚未得到確認，但其位置和當前可用數據與「喬治·L·紐曼號」(George L. Newman)相符。
據學會介紹，喬治·L·紐曼號船長122呎、寬26.3呎、貨艙深度11呎，航行的最後一天是1871年10月8日晚間，載著一批木材試圖穿過美國歷史上最致命的派什提戈大火(Peshtigo fire)，濃煙蔽目下最終擱淺在綠島(Green Island)東南角。
學會官員們表示，喬治·L·紐曼號多年來覆蓋於水底泥沙下，世人基本上遺忘了她，直到今年夏天被沃拉克發現。「水下文物保護和考古計畫將於2024年春季詳細調查沉船，並評估該地點是否列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。」
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