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以為是罕見章魚 威州父女釣魚發現150年前沉船

編譯廖振堯／綜合報導
威斯康辛州自然資源部門提供的照片顯示了考古學家認為這艘沈船可能是長122呎的「喬治·L·紐曼號」。(美聯社)
威斯康辛州自然資源部門提供的照片顯示了考古學家認為這艘沈船可能是長122呎的「喬治·L·紐曼號」。(美聯社)

一對父女今年稍早在密西根湖釣魚時，他們的聲納設備發現不明物體，原以為是一隻章魚潛伏在船隻下方，實際上很可能是一艘失蹤120年的沉船「伊利·L·哈克利號」(Erie L. Hackley)，但威斯康辛州歷史學會(Wisconsin Historical Society)深入調查後認為是另一艘沉沒超過150年的船。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，沃拉克(Tim Wollack)和他的女兒釣魚中途聽到聲納響起警示時，還以為是找到了罕見的綠灣章魚(Green Bay Octopus)，直到發現是沉船殘骸。沃拉克做了一些研究，並相信他發現的殘骸是伊利·L·哈克利號，之後便在社群媒體上的幾個社團中貼出沉船的照片和問題。

這些社團最終找上威斯康辛州歷史學會的水下文物保護和考古計畫(Maritime Preservation and Archaeology Program)。該學會與威州自然資源保護處管理員尼爾(Mike Neal)合作、利用水下探測載具調查後，發現沉船殘骸是一艘木製三桅帆船，位於八至十呎深。雖然沉船身分尚未得到確認，但其位置和當前可用數據與「喬治·L·紐曼號」(George L. Newman)相符。

據學會介紹，喬治·L·紐曼號船長122呎、寬26.3呎、貨艙深度11呎，航行的最後一天是1871年10月8日晚間，載著一批木材試圖穿過美國歷史上最致命的派什提戈大火(Peshtigo fire)，濃煙蔽目下最終擱淺在綠島(Green Island)東南角。

學會官員們表示，喬治·L·紐曼號多年來覆蓋於水底泥沙下，世人基本上遺忘了她，直到今年夏天被沃拉克發現。「水下文物保護和考古計畫將於2024年春季詳細調查沉船，並評估該地點是否列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。」

釣魚 威斯康辛州 社群媒體

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