威州父女湖畔釣魚 意外發現150年前沈船
根據美聯社報導，威斯康辛州的考古學家表示，一對父女發現了可能是150多年前因該州致命的森林火災「派什提戈大火」（Peshtigo Fire）而擱淺的一艘沈船殘骸。
當地媒體WLUK-TV日前報導，今年夏天，派什提戈居民提姆·沃拉克（Tim Wollak）與6歲的女兒亨莉（Henley）在鄰近綠島（Green Island）的綠灣（Green Bay）密西根湖（Lake Michigan）釣魚時，他們的聲納探測儀發現了起初被亨莉誤以為是章魚的東西。
沃拉克在臉書上發布了聲納圖像的照片，引起威斯康辛州歷史學會（Wisconsin Historical Society）的注意。該學會在12月11日的臉書貼文中表示，一台遙控潛水器於12月4日在該地點進行了探勘，確認該物體是艘沈沒在8至10英尺水下的三桅帆船殘骸。
考古學家認為，這艘沈船可能是長122英尺的George L. Newman號。1871年10 月8日傍晚，這艘船從康州的小蘇阿米科（Little Suamico）載運木材，被「派什提戈大火」的濃煙遮蔽，在綠島東南角擱淺。
歷史學會在推特（現改稱X）發文稱，島上燈塔的看守人救起了船員，船則遭遺棄，最終被沙子覆蓋並為世人所遺忘。該學會計畫2024年春天再次前往探勘，並推動將該遺址列入「國家史蹟名錄」（National Register of Historic Places）。
沃拉克接受媒體訪問時表示，當時他不知道該怎麼做，只能告訴女兒，她的學校裡肯定沒有人曾發現過未被記錄的沈船。他開玩笑說，以後要多去釣魚，看看能否找到更多沈船。
國家氣象局將「派什提戈大火」列為美國歷史上最具破壞性的森林火災，奪去了 1200多條生命。
根據生還者描述，1871年10月8日，為鐵軌整地的工人引起灌木叢燃燒，大火蔓延至120萬至150萬英畝土地，並越過綠灣水域向東延燒，吞噬了多爾（Door）郡與基沃尼（Kewaunee）郡的部分地區。
據國家氣象局網站報導，派什提戈市在一小時內被燒毀，周圍16個城鎮也同樣慘遭烈焰焚毀。
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