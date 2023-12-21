威州父女湖畔釣魚 意外發現150年前沈船

威斯康辛州自然資源部門提供的照片顯示了考古學家認為這艘沈船可能是長122英尺的George L. Newman號。美聯社

根據美聯社報導，威斯康辛州 的考古學家表示，一對父女發現了可能是150多年前因該州致命的森林火災「派什提戈大火」（Peshtigo Fire）而擱淺的一艘沈船殘骸。

當地媒體WLUK-TV日前報導，今年夏天，派什提戈居民提姆·沃拉克（Tim Wollak）與6歲的女兒亨莉（Henley）在鄰近綠島（Green Island）的綠灣（Green Bay）密西根湖（Lake Michigan）釣魚 時，他們的聲納探測儀發現了起初被亨莉誤以為是章魚的東西。

沃拉克在臉書 上發布了聲納圖像的照片，引起威斯康辛州歷史學會（Wisconsin Historical Society）的注意。該學會在12月11日的臉書貼文中表示，一台遙控潛水器於12月4日在該地點進行了探勘，確認該物體是艘沈沒在8至10英尺水下的三桅帆船殘骸。

考古學家認為，這艘沈船可能是長122英尺的George L. Newman號。1871年10 月8日傍晚，這艘船從康州的小蘇阿米科（Little Suamico）載運木材，被「派什提戈大火」的濃煙遮蔽，在綠島東南角擱淺。

歷史學會在推特（現改稱X）發文稱，島上燈塔的看守人救起了船員，船則遭遺棄，最終被沙子覆蓋並為世人所遺忘。該學會計畫2024年春天再次前往探勘，並推動將該遺址列入「國家史蹟名錄」（National Register of Historic Places）。

沃拉克接受媒體訪問時表示，當時他不知道該怎麼做，只能告訴女兒，她的學校裡肯定沒有人曾發現過未被記錄的沈船。他開玩笑說，以後要多去釣魚，看看能否找到更多沈船。

國家氣象局將「派什提戈大火」列為美國歷史上最具破壞性的森林火災，奪去了 1200多條生命。

根據生還者描述，1871年10月8日，為鐵軌整地的工人引起灌木叢燃燒，大火蔓延至120萬至150萬英畝土地，並越過綠灣水域向東延燒，吞噬了多爾（Door）郡與基沃尼（Kewaunee）郡的部分地區。

據國家氣象局網站報導，派什提戈市在一小時內被燒毀，周圍16個城鎮也同樣慘遭烈焰焚毀。