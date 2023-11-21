種蔬果全送窮人 愛州少女兩年捐7000磅

示意圖。Image by joffi from Pixabay

愛阿華州 一名少女在社區食物銀行擔任志工，發現外界捐贈的食物幾乎全是加工食品，獨缺新鮮蔬果，於是號召家人種植蔬果，兩年來累計送出約7000磅重的自產農作物。

愛阿華州狄克森(Dixon)17歲少女勞倫·施羅德(Lauren Schroeder)自14歲起，即在社區食物銀行擔任志工，當她在分裝食物時發覺不對勁，因為捐贈的食物多半是罐頭、盒裝等加工食品，看不到任何綠色蔬果。

於是施羅德靈機一動，決定在狄克森附近農場開闢一塊農地，栽種自產農作物，例如萵苣、胡蘿蔔、蕃茄、櫛瓜等蔬菜 ，提供給有需要的家庭，並將想法告訴父母爭取認同。

施羅德表示：「我覺得能夠改變這種狀況是一件很棒的事，我希望大家從新鮮蔬果獲取所需的養分。」

雖然施羅德過往只有在學校社團活動，飼養過兔子等小動物，且從未有過大規模農作物種植經驗，但她仍下定決心：「我在網路做了很多研究，找出什麼方法有效、什麼方法無效，哪些植物需要遮蔭，哪些植物需要澆更多水，以及每種農作物的最佳收成時間。」

在獲得農業推廣青年組織「國家FFA組織」(National FFA Organization)的補助，以支付種籽和園藝工具後，自2022年春季開始，施羅德在半英畝農地上種植約15種蔬菜。

施羅德還號召三位弟妹共同參與，很快就有第一批收成、約40磅重的新鮮蔬菜，並將農產品分裝、捐贈給當地食物銀行、食物救濟站(soup kitchen)、療養院以及社福組織等8間非營利機構。

今年起，施羅德將農地擴大一倍面積至一英畝，並新增10種農作物，例如香草、南瓜、花椰菜和墨西哥胡椒等。

施羅德表示過去兩年來，已捐贈約7000磅重的農產品，包括足以生產近300罐義大利 麵醬所需的蕃茄數量。

愛州達芬波特(Davenport)一家食物銀行執行長倫克斯(Nancy Renkes)對於施羅德的善心表示：「她不僅協助我們完成消除飢餓的任務，還展現年輕世代令人讚嘆的無私與奉獻精神。」