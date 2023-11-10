堪州巨型教堂彩繪窗猶如「用光畫畫」 新片介紹製作過程

90呎長、40呎高的彩繪玻璃窗戶「復活之窗」，是全美規模最大聯合衛理公會教堂的視覺焦點。(美聯社)

半世紀以來，知名義大利 彩色玻璃藝術家「水仙大師」奎利亞塔(Narcissus Quagliata)曾為教堂、私人住家、公共展覽等場所創作彩繪玻璃(stained-glass)藝術品。他認為玻璃熔製技術就是自己最引以為榮的承傳。

81歲的奎利亞塔日前墨西哥 市附近的美妙谷(Valle de Bravo)工作室接受美聯社專訪時說，光線透過玻璃時，可以震撼人心，感觸深刻。

最近在美國上映的紀錄片「神聖玻璃熔塊」(Holy Frit)，讓觀眾一睹奎利亞塔的創作規模。紀錄片可以看到，奎利亞塔像導師一樣，指導著年輕的美國藝術家卡瑞(Tim Carey)。創作遭遇瓶頸，成為卡瑞藝術生涯到目前為止所面臨的最大挑戰。

2015年，卡瑞奉命出任一項大型計畫的首席藝術指導，計畫內容是為堪薩斯州 黎霧市(Leawood)新建教堂建築製作一面90呎長、40呎高的彩繪玻璃窗戶「復活之窗」(The Resurrection Window)。彩繪玻璃完工後將成為全美規模最大聯合衛理公會教堂的視覺焦點。

卡瑞要設法在短短幾年內帶領團隊做出有161片玻璃的「復活之窗」創作，他面臨的技術難題則是不知道如何為每一片玻璃調配一種以上的顏色。卡瑞後來只得向奎利亞塔求助。

「復活之窗」圖樣設計裡，耶穌皮膚是紅色，鼻子旁邊有淡紅色斑點，眼睛有紫色、粉紅色、綠色等色彩漸層。圖樣雖是卡瑞設計，但彩繪玻璃的顏色巧妙融合卻出自奎利亞塔之手，成品效果彷彿奎利亞塔是「用光線作畫」。

「復活之窗」完工揭幕當天，有些教友喜極而泣。奎利亞塔說，熔製玻璃活潑即興，能喚起在宗教繪畫裡非常罕見的真實感受。