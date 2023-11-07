打撞球墜愛河 96歲長者喜結連理

堪薩斯州養老院的兩名長者因撞球結緣，最後在高齡96歲時，再次步入禮堂結為連理。(Getty Images)

堪薩斯州養老院 的兩名長者因撞球結緣，最後在高齡96歲時，再次步入禮堂結為連理，決定攜手走完一生。

住在堪州奧拉西(Olathe) 「雪松湖村」（Cedar Lake Village）養老中心多年的克魯斯(Carl Kruse)，第一眼看到多麗絲·克里克(Doris Kriks)走進撞球間時，就被她吸引。他說，「她很會打撞球。」事實證明，克里克接觸撞球已80年。當時兩人都已94歲，一開始只是單純較量球技，而且兩人都喜愛音樂與閱讀聖經。

曾擔任化學教授的克魯斯結過一次婚，2010年喪妻，曾擔任會計的克里克則結過兩次婚。克魯斯和克里克每天都會到撞球室，過了一段時間，他們意識到越來越期待看到對方，於是兩人決定開始一起演奏音樂。克魯斯說，「我們發現彼此有很多共同點，她曾是牧師的妻子，我的父親也曾是牧師，而且我們都會演奏樂器，我拉小提琴，她彈鋼琴，」兩人還加入中心的合唱團。

中心的管理員米里恩(Rob Million)表示，「兩年前，我第一次看到他們一起表演，我對我的一位同事說他們是一對很相愛的夫妻，結果聽到他們不是時，讓我很訝異。」

相戀約一年後，克魯斯第一次求婚，但女方沒興趣。她認為他們倆都已經習慣了自己的生活方式，無法彼此生活在一起。克里克表示，「他第一次求婚時，我們都95歲了。但我必須說，他很有耐心。」克魯斯上個月第二求婚，克里克向家人徵詢意見，「結果他們都舉雙手贊成。」

於是今年10月15日，兩位高齡96歲的戀人在超過50位親友見證下，在養老中心的禮堂再度完成終身大事。克魯斯與克里克都身體健康，不過克魯斯現在需要助行器行走。他說，「當你變老時，仍然有很多事情可以做，重要的是學會如何優雅地走下坡。我現在的目標不是抱怨做不到的事，而是享受能做到的事。」