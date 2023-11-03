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漸多「孝子」照顧年邁父母 財務負擔加重 很多技巧要學

編譯俞仲慈／即時報導
漸多男性照顧照顧年邁的父母親。(Getty Images)
漸多男性照顧照顧年邁的父母親。(Getty Images)

根據樂齡會(AARP)和全國護理聯盟(National Alliance for Caregiving)2020年報告預估，全國有1870萬名男性照顧者，人數高於2015年的1600萬人，其中半數是為照顧年邁的父母親，雖然女兒仍居照顧者多數，但性別差距逐漸縮小。

照顧父母對每個人來說都困難，但是對兒子們而言可能財務和情緒方面的代價特別高，因為他們通常不大會分享心事 ，不尋求支持，打理父母個人的大小事感到不自在。很多時候是千禧世代男性負起責任，而這個階段正是他們建立職業生涯和個人生活之時。  

三成男性照顧者說，他們為照顧雙親動用積蓄，或是能存下的錢變少。身為兒子的照顧者也表示，他們要學的東西很多，常常覺得自己不夠資格照顧人和缺乏技巧，即使是日常活動像買菜和烹煮健康餐飯食也是如此。男性喜歡「修補」東西，但面對無法阻止父母年老體衰，覺得很難接受。

2015年，威爾(Brandon Will)剛在紐約找到出版社的工作，不料母親珍妮絲·威爾(Janice Will)罹患帕金森氏症，當時威爾以為只要每年花一個月時間陪伴母親即綽綽有餘。

不料2018年珍妮絲嚴重摔傷，無法獨立生活，加上負擔不起全職護理費用，威爾只好辭職，搬回伊利諾伊州老家照顧母親。現年41歲的威爾每天負責打掃、做飯並協助72歲母親更衣、洗澡，陪母親散步、鼓勵母親，但也讓珍妮絲對於兒子的犧牲感到不捨：「成為他的負擔，對我而言非常沉重。」

威爾原本還打算在照顧母親之餘，成為全職的自由工作者，但因為母親病情可能有突發狀況，擔心自己無法勝任，索性拒絕工作。

威爾並不後悔照顧母親，但也擔心犧牲經濟和前途，他說：「這是我賺錢的黃金時機，但從此我只能努力追趕才能免於入不敷出。」根據2021年進行的調查，18至44歲的照護者當中，有23%被迫辭去全職工作，還有57%不得不減少工作時間並改為兼職工作。

威爾坦承「計畫未來相當困難」，因此擱置青少年小說的寫作計畫，改為撰寫回憶錄，以便記錄下當初決定成為母親照顧者的心歷路程。

伊州

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