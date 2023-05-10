我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗錢、欺詐 紐約造假議員桑托斯遭司法部指控13項罪

Fed抑制通膨有成 4月CPI年增4.9% 低於預期

寂寞的她辦俱樂部交朋友 結果吸引3.5萬人加入

編譯周靜芝 / 綜合報導
「倫敦孤獨女孩俱樂部」擁有超過3萬5千名會員，年齡從18歲到70歲不等，平均年齡約28歲。(Credit by Holly Cooke)
「倫敦孤獨女孩俱樂部」擁有超過3萬5千名會員，年齡從18歲到70歲不等，平均年齡約28歲。(Credit by Holly Cooke)

荷莉·庫克（Holly Cooke）不喜歡周末，每到星期五，就會提醒她沒有人陪她度過工作之餘的時間。庫克在2018年從英格蘭中部搬到倫敦，當時她22歲。庫克說，她超級孤獨，完全不認識半個人。

她想上餐廳、酒吧和劇院，但她不想一個人。現年26歲的庫克說，她開始理解為什麼倫敦被認為是個孤獨的城市，想要找到朋友非常困難，她甚至在谷歌上搜尋「如何在倫敦交朋友」。雖然庫克也逛了些約會網站，但結果多是徒勞；在那裡，她反而找到其他住在倫敦、也很孤獨的女性。

庫克決定創立一個名為「倫敦孤獨女孩俱樂部」（The London Lonely Girls Club）的臉書團體，邀請先前與她有聯繫的女性加入，大家一起吃早午餐。當有五名女子出現在庫克眼前時，庫克十分驚喜，第一次聚會的成功向庫克證明，她雖孤獨但不孤單，而且還可以幫助處於相同境況的人。

有許多女性透過「倫敦孤獨女孩俱樂部」建立起友誼，這讓荷莉·庫克有堅持下去的動力。...
有許多女性透過「倫敦孤獨女孩俱樂部」建立起友誼，這讓荷莉·庫克有堅持下去的動力。(Credit by Holly Cooke)

她決定每隔幾周舉行一次聚會，活動的消息也慢慢傳開。五年過去了，「倫敦孤獨女孩俱樂部」擁有超過3萬5千名會員，年齡從18歲到70歲不等，平均年齡約28歲。

這個聚會吸引來各式各樣的人，包括在倫敦生活了一輩子的人，以及來自其他城市、國家的人。從事行銷工作的庫克說，顯然人們正在尋找她們所提供的服務。

27歲的英妮斯（Amie Innes）來自愛丁堡，她說，倫敦是個如此大的城市，真的很難交到朋友。她從參加活動，到與庫克一起主持活動，英妮斯說，她從這個團體認識到許多很棒的朋友。

「倫敦孤獨女孩俱樂部」的聚會，包括公園野餐、藝術課、珠寶工作坊、晚餐和帶小狗做瑜伽。參與這些活動要付約3美元費用，以支付押金和其他支出。

庫克說，她已數不清有多少女性透過這個團體建立起友誼，她們一起去度假，甚至成為室友。她說，這既美好又有意義，也是她堅持下去的動力。

成立於紐約的「不再有孤獨的朋友」（No More Lonely Friends）...
成立於紐約的「不再有孤獨的朋友」（No More Lonely Friends）團體，有3000多人加入。取自No More Lonely Friends網站

在美國也有類似的例子，疫情加深了人們彼此間的孤獨與疏離。25歲的瑪麗莎·梅茲(Marissa Meizz)在2021年成立了「不再有孤獨的朋友」（No More Lonely Friends）臉書團體，有3000多人加入。

剛從洛杉磯搬到紐約、擔任服裝造型師的梅茲，因為朋友的一段抖音影片而曝光了她的身份，收到來自陌生人的鼓勵，讓她知道他們想成為她的朋友。梅茲回應說，為什麼大家不找個地方見面？

「不再有孤獨的朋友」每月至少舉行一次聚會，已在全美舉辦過50多場活動。取自No ...
「不再有孤獨的朋友」每月至少舉行一次聚會，已在全美舉辦過50多場活動。取自No More Lonely Friends網站

影片發布兩周後，有200多人聚集在中央公園與梅茲見面。梅茲說，「不再有孤獨的朋友」就是從那裡開始的，她歡迎任何人加入這個免費團體；他們每月至少舉行一次聚會，已在全美舉辦過50多場活動，通常選在公園和其他公共場所。

和庫克一樣，梅茲計畫無限期地保持聚會活動。她說，只要大家支持我這樣做，我就會繼續做下去，「人們永遠需要朋友」。

庫克 臉書 疫情 洛杉磯 抖音

上一則

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

下一則

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

熱門新聞

社安金是許多美國勞工經過漫長職場生涯之後，退休生活有所依靠的盼望。（Getty Images）

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

2023-05-05 12:18
二手車的價格仍偏高，不過市場開始冷卻的跡象已出現。Getty Images

這十款二手車品牌 今年貶值最多

2023-05-02 12:32
郵輪旅遊也有黑暗的一面，除了飽受批評的衛生問題、環境衝擊之外，另一個嚴重的問題是犯罪。（取自免費圖庫pexels/拍攝者Matthew Barra）

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

2023-05-03 10:22
一項研究指出，婚姻成功的夫妻從來不把對方視為理所當然。（免費圖庫pexels/拍攝者Marcus Aurelius）

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

2023-05-04 10:11
為防止竊賊入侵，即使出遠門也要裝出像「有人在家」的樣子。Getty Images

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

2023-05-03 11:10
氣炸鍋好用，但請注意兩樣健康風險 -- 鍋子表面的化學塗層脫落時，就不安全；高溫炸澱粉類食材，產生大量丙烯醯胺（acrylamide）時，也不安全。Getty Images

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

2023-05-08 11:54

超人氣

更多 >
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己