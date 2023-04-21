神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

9歲的大衛·包洛根（前排右）是最年輕的美國高中畢業生之一。Ronya Balogun提供

與大衛·包洛根（David Balogun）談話時，他就像個9歲的孩子。儘管偶爾會扯到「量子糾纏」（quantum entanglement）的話題，但本質上他還是個孩子。他和妹妹一起參加紙飛機比賽，在接受媒體訪問時，久坐讓他稍感不耐，偶爾用手圈住眼睛當作眼鏡來打發無聊。

大衛是最年輕的美國高中畢業生之一，一月底剛從賓州 一所免費的網路學校Reach Cyber Charter School畢業，目前正在巴克斯縣（Bucks County）社區學院上網課；他說，一周的功課他一天就能完成。

大衛的父母亨利（Henry Balogun）和隆雅（Ronya）還育有一個小女兒艾莉雅娜（Eliana）。他們在大衛6歲時讓他接受了智力測驗，從此改變了傳統的育兒方式。

亨利說，當兒子不斷問問題時，他很難招架；他必須不斷回答這些問題，因為不想說「別來煩我了」。

隆雅談到養育像大衛這樣的孩子時說，沒有任何書籍可以參考。不過，他們有個原則是，當一個體系不適合孩子時，不要試圖去改變孩子，而是嘗試調整這個體系。

大衛的父母說，養育像他這樣的孩子，沒有任何書籍可以參考。Ronya Balogun提供

大衛上一年級時，隆雅意外得知大衛的同學聽他的話勝過聽老師的，「顯然他不能從課堂中成長」。包洛根夫婦於是研究了賓州的「資優教育計畫法」，該法規定學區 必須為資優兒童提供課程，但這些對大衛來說是不夠的。

2020年疫情 爆發後，他們將當時7歲的大衛轉到線上學習計畫Reach Cyber。後來，當大學招生 網站上沒有大衛這個年齡的選項時，包洛根夫婦持續與校方溝通，終於讓兒子列入名單。

隆雅說，她與大學討論了大衛的下一步，強烈要求不讓他與20歲的孩子一起上課；她和亨利還不確定解決方案是什麼，但會努力找到變通的辦法。隆雅相信一定有其他非常規的選擇和解決方案，幫助她的兒子實現夢想。

2.孩子的幸福感比社會規範重要

隆雅回憶當大衛告訴她他沒有朋友時，確實傷了她的心，也讓她感到不安，但大衛不是唯一的例子。

研究資優兒童的心理學家溫納（Ellen Winner）說，她認為資優兒童最大的社交和情緒問題是，他們無法找到像自己一樣的人，「天賦越高越困難」。

隆雅沒有給大衛壓力，讓他努力去交朋友，而是接納了他的內向。大衛自己也接受了這點，認真研究關於內向的人。他說，有項研究顯示，內向的人不像外向的人那樣喜歡吃辣。

大衛（右）的父母與他建立新的信任水平，相信他能找到自己的方向。Ronya Balogun提供

3.相信孩子能找到自己的方向

大衛6歲時，在沒有人教的情況下，可以做負數的加減法，他的父母不得不相信他。隆雅說，她與孩子建立起一個新的信任水平，這對任何父母來說都是非常重要的。

隆雅說，她不能對大衛說「你又知道了」，因為我不是他，必須信任他能自己引領方向。當然，他們的信任是有界限的，當大衛從學校回家，宣稱知道嬰兒從哪裡來時，隆雅說，她在強制結束對話前，給他講了生殖解剖學的部分內容。她提醒自己，此刻正和一個6歲的孩子說話。

教育專家瓦西奇（Esther Wojcicki）曾提到，信任是一種強大的育兒良方，「越是相信你的孩子能自己做事情，他們就越有能力」。

但預測大衛的未來是一件困難的事，因為沒有什麼先例。隆雅和亨利正邊走邊學。她表示，因為沒有參考框架，所以有時當前面沒路時，他們會另闢新路，「這就是我們正在做的事情」。