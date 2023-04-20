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專家說這個員工特質 雇主最厭惡

記者張聲肇/即時報導
哈佛專家說，職場上最要不得的一件事，就是「把別人的功勞或點子占為己有」。示意圖。圖：pixabay
哈佛專家說，職場上最要不得的一件事，就是「把別人的功勞或點子占為己有」。示意圖。圖：pixabay

哈佛專家說，職場上最要不得的一件事，就是「把別人的功勞或點子占為己有」。

哈佛法學院傑出教授、專業領導顧問嘉德諾（ Heidi K. Gardner）說，竊取他人的創意，意謂這種人不可信賴或能力不足。

她指出，把別人的功勞或點子搶過來，是不道德的行為，予人「你不尊重同事」的印象，「也許這種人很出人頭地，但看不出周圍的人對自己的成就所貢獻的價值，對我而言，不能欣賞別人的貢獻，是十足警惕的事。」

也許你已開始展現竊取他人功勞的跡象而不自知，例如，老闆稱讚你團隊的成績，你不客氣地接受讚美，卻不和隊友分享；把你和同事腦力激盪出來的點子，拿來向上頭報告，卻不明確指出同事的貢獻。

嘉德諾說，這不表示不和別人合作，單打獨鬥即可。她說，任何企業要發達，非有團隊合作不可，個人要有成就，也非有團隊支撐不可。因此，好主意不是你單獨想出來的話，你最好坦然、透明，以免落人把柄，說你這個人不值得信賴。

嘉德諾表示，「我得先相信這傢伙不是怪咖，才跟他合作。我得相信，挑戰我、質疑我的人，是真的站在建設性的立場才這麼做。根據這個論點，把別人的功勞或點子據為己有，就稱不上值得信賴了。」

股神巴菲特也認為，員工最值錢的特質就是「可信賴」。他1998年對佛羅里達大學企管學生演講時，分享過他自己公司徵才或投資夥伴時的三大要件：「聰明、積極、正直，如果缺乏第三特質，前兩樣會害死你。」

嘉德諾強調，剽竊、不誠實，形同「反合作」，是專業人士最需要摒棄的作法。

投資 股神 巴菲特

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