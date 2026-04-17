儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

隨著報稅截止日到期，許多人談論著國稅局人力緊縮、無力稽核，更多人不老實申報；儘管如此，專家提醒，國稅局還是會緊盯重點漏洞。(美聯社)

隨著報稅 截止日到期，許多人談論著國稅局 人力緊縮、無力稽核，更多人不老實申報；儘管如此，專家提醒，國稅局還是會緊盯重點漏洞，其中，扣除額與收入相比偏高、可退稅抵免(Refundable tax credits)偏高最容易被盯上，不要心存僥倖。

國稅局人力確實吃緊，但納稅人被稽核的風險未必隨之降低。稅務諮詢公司Alliantgroup全國總監希爾頓(Eric Hylton)指出，國稅局查核納稅人申報資料的方式非常多，包括自動計算錯誤通知、稅務表格匹配程式、郵寄審查和現場審計等等。

儘管預算大幅削減，「數據驅動型執法」(data-driven enforcement)仍然是國稅局「2027年度國會預算說明」(Congressional Justification)所列出的三大戰略重點之一。

國稅局局長西尼亞諾(Frank Bisignano) 4月3日在該預算說明報告中寫著，國稅局正擴大人工智慧(AI)、高級分析和改進數據集成來推動執法現代化。

專家提醒，最可能被國稅局盯上的申報重點如下：

第一：扣除額與收入相較比例過高

國稅局並未明確公布稽核的篩選標準，但專家說，通常會用軟體找出扣除額與收入不成正比的報稅表。

希爾頓說明，可能引起注意的內容包括逐項列舉稅收優惠如慈善捐贈扣除、或者附表C所列淨營業收入的支出過高，好比說，W2表格收入僅6萬元，卻在附表C申報3至4萬元虧損。

希爾頓表示，人工智慧或數據分析很容易發現這一點；國稅局可能透過信函針對發現到的不合理數據提出質疑。因此，納稅人提交報稅申報表後務必保留詳細紀錄，萬一被稽核才有憑據支持申報內容，這一點非常重要。

第二：可退稅抵免偏高

曾在國稅局工作20多年的稅務顧問布恩 (Victoria Boon) 說，即使不必繳納任何稅款，申報可退稅額抵免最終也可能取得退稅，備受國稅局關注，國稅局對任何類型的可退稅抵免都會格外仔細審查。

勞動所得稅抵免 (EITC) 就是常被查看的項目，那是針對中低收入工人的稅收優惠； 2025年報稅時擁有至少三個符合資格子女的納稅人，抵免額最高可達8046元。

EITC資格要求嚴格，包括收入、親屬關係和居住地審查。

多數EITC稽核透過信件進行，國稅局會要求納稅人進一步提供文件以證明符合抵免資格。國稅局最新數據顯示，2022共審查 0.7% 申報EITC的報稅表。