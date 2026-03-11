數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險

數百萬納稅人已申報，並申請川普總統新推出的「加班費免稅」扣除額。但專家指出，部分申報者可能面臨稅務申報錯誤的風險。美聯社

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，這項透過川普「大又美法」實施的加班費稅務減免，允許特定工作者在2025至2028年間，單身申報者每年最高扣除1萬2500元，已婚聯合申報者則可扣除2萬5000元。

此項扣除須填寫在「附表1-A」的新表格，該表格將併入個人所得稅申報表。該附表同時涵蓋川普對小費收入、年長者及汽車貸款利息的新增稅務優惠。

國稅局 執行長兼社會安全局專員比西尼亞諾（Frank Bisignano）日前在眾議院歲入委員會聽證會上指出，截至3月4日，國稅局已收到近5600萬份申報表，其中43%包含附表1-A。他表示，加班費扣除額已成為該表格最大申報類別。

根據國稅局說明，川普提出的加班費扣除僅適用於特定類別收入。申報者須符合「公平勞動標準法」（Fair Labor Standards Act, FLSA）規範的薪酬條件。該法規定非豁免員工每周工作超過40小時後，應獲得至少1.5倍基本時薪的報酬；但受州政府或勞資合約規範的特定勞工不在此內。

耶魯大學預算實驗室2024年分析顯示，2023年約有9800萬在職者符合FLSA加班資格，但僅8%時薪工作者與4%月薪工作者能定期領取符合FLSA規範的加班費。

自由主義智庫加圖研究所（Cato Institute） 2月10日的報告指出，加班費主要集中於製造業、醫療保健、運輸及公共安全等領域。

為何申報的加班扣除額可能有誤

專家表示，本申報季勞工可能難以釐清應申報多少加班費扣除額。財政部與國稅局在去年11月豁免了2025課稅年度的雇主申報義務，代表部分勞工在W-2或1099等資訊申報表上將看不到加班費明細。

因此部分員工可能需調閱2025年的薪資明細或最終薪資單來計算加班總時數，但需注意，此扣除額僅適用於「加班津貼」（overtime premium）部分，例如加班費為正常薪資1.5倍時，其中高於正常薪資（1倍）的那一部分金額。

全國稅務專業人員協會稅務內容與政府關係總監歐薩本（Tom O’Saben）指出，他認為這項扣除額可能存在大量虛報情形。

根據國稅局說明，若薪資單顯示的是總額，可透過除以3（即1.5倍工資）來計算加班津貼金額。

非營利智庫「兩黨政策中心」稅務政策主任勞茲（Andrew Lautz）表示，無證據顯示申報者過度申報加班扣除額，但這確實是他理論上的顧慮，人們只是犯了「無心之過」（honest mistakes）。

勞茲說，若稅表未載明加班費薪資，部分申報者可能抱著「賭一把」的心態虛報收入；而加班費金額較少的申報者，則可能放棄扣除額以避免爭議。他強調，在雇主申報機制尚未實施行下，這些情況皆可能發生。