這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

世界新聞網／輯
西維吉尼亞州。圖：pixabay
搬家的理由有千百種，從換工作到想和家人住得近都是誘因，但有一種誘因非常直接，有些地方付你錢請你搬過；Travel + Leisure報導，有五個州就因為提供經濟誘因成為熱門的遷居地點，包括西維吉尼亞州、印第安納州和阿拉斯加州，其中西維吉尼亞州的福利價值超過2.3萬元，遷居者可獲得超過萬元現金和免費共享辦公室等福利。

最優渥的補償津貼是西維吉尼亞州的Ascend計畫，方案內容包括1.2萬元現金、免費共享工作空間和戶外裝備租賃等，條件是遷居者必須年滿18歲，且在其他州的公司有全職遠端工作。

印第安納州的諾布爾斯維爾（Noblesville）透過「MakeMyMove計畫」提供價值超過1.5萬元的補償，搬遷福利套裝方案包括5千元補助金、5百元健康與生活津貼、共享辦公空間的會員資格、餐廳禮物卡等。

在奧克拉荷馬州，透過「Tulsa Remote計畫」搬到土爾沙（Tulsa）居住至少一年的遠距工作者可以得到超過1萬元；要想符合資格，必須在奧克拉荷馬州以外擁有全職的遠距工作、年滿18歲、有在美國工作的合法資格，並在獲得批准後的12個月內班到土爾沙，而申請者必須在申請前在奧克拉荷馬州以外的地方住滿一年。

搬到肯塔基州的梅菲爾德（Mayfield）和格雷夫斯郡（ Graves County）能透過「MakeMyMove計畫」收到價值8千8百元的多種福利，包括5千元現金、每個月一打當地產的雞蛋、YMCA會員資格、該年格雷夫斯郡高中所有主場比賽的家庭套票等，必須是遠距工作者、年薪至少6萬元、在搬遷前住在肯塔基州以外的地方才能獲得上述福利。

最後，還有阿拉斯加永久基金分紅（Alaska Permanent Fund Dividend）。在該州居住滿一日歷年且符合所有其他條件的居民，有資格獲得來自礦產資源投資收益的分紅。州政府表示，分紅具體金額是根據「每個分紅年度符合資格的阿拉斯加居民申請人數，加上最近五個財政年度平均法定淨收入的一半」計算得出；根據「阿拉斯加燈塔報」（Alaska Beacon）的報導，2025年永久基金的支付金額為1千元。

