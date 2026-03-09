購屋旺季到 專家：美房市出現雙領頭羊

隨著房市進入春季購屋旺季，各地房價也出現不同的變化；房地產分析公司Cotality最新報告指出，市場的發展有如光譜的兩端。美聯社

Cotality經濟學家赫普（Selma Hepp）表示，當前數據顯示房市正呈現「雙速」（two-speed）現象，高價位的沿海地區與陽光地帶正經歷價格修正，而中西部與東北部因相對可負擔及穩定的就業基礎，展現出驚人的支撐力道。

紐約郵報報導，Cotality的數據顯示，東北部與中西部目前是全美房價漲幅最強勁的區域。該公司資深經濟學家波塞爾（Molly Boesel）指出，這些州受益於相對可負擔的入門價格、低庫存房源及穩定的就業基礎等多重因素。

中西部市場升溫

Cotality數據指出，中西部以年均3.56%的房價漲幅，鞏固了全美最強勁區域的地位；伊利諾州、威斯康辛州與內布拉斯加州是此強勁態勢的領頭羊。

房地產網站Realtor經濟學家海爾（Danielle Hale）表示，目前中西部多地具備可負擔的優勢，即使當地房價上漲，仍低於美國其他地區。波塞爾認同此觀點，她說，在高房貸利率的環境下，中西部對買不起西部、南部高價房屋的買家仍具吸引力。

Cotality數據顯示，伊利諾州房價年增4.91%，中位數掛牌房價為28萬元。芝加哥Americorp房地產公司主管拉里西（Matt Laricy）表示，這可能是芝加哥市中心五、六年來最佳市場表現，許多疫情期間遷居外地的人正回流。大量居民從佛羅里達州遷入，稱寧可忍受風雪也不願遭遇颶風；而郊區居民日益富裕，房源日益短缺，競標已成常態。

中西部其他地區，威斯康辛州房價年增4.78%，中位數掛牌價達37萬元。波塞爾指出，密爾瓦基（Milwaukee）正是市場加速升溫的範例。

內布拉斯加州房價年增4.75%，中位數掛牌價為33.5萬元。SoldFast聯合創始人柯魯齊（Mitch Coluzzi）表示，中西部就業市場強勁，他的朋友正從加州搬來中西部，錢在這裡更好用，當地人也相對友善。

東北部市場逆勢上揚

全美房價僅微幅上漲0.7%，但東北部部分地區正逆轉整體放緩趨勢。Cotality報告指出，新澤西州與康乃狄克州持續走俏，兩地年漲幅均突破5%，創下全美最高紀錄。波塞爾分析，這波成長來自紐瓦克（Newark）、肯頓（Camden）等都會區的穩定需求，以及買家轉向小型市場中供應持續緊缺的平價區域。

Keller Williams地產經紀人達席瓦（Brendan Da Silva）說，紐瓦克房市簡直瘋狂，熱度爆表；獅門（Lionsgate）娛樂公司正在此蓋電影製片廠，市場競爭異常激烈，競價時有所聞。他上周推出75萬元掛牌的房屋，竟收到七份報價，最高達85萬元，「熱潮毫無減退跡象」。

新澤西州房價年增5.6%，中位數掛牌價為51萬9999元。康乃狄克州房價年增5.26%，中位數掛牌價為48萬元。