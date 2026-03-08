中低收入者投資人數飆升 5年來增2.7倍

示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay

儘管許多消費者因生活成本上漲而感到經濟吃緊，但最新報告顯示，越來越多中低收入者開始投入投資市場。根據貝萊德基金會(BlackRock Foundation)與非營利組織Commonwealth發表的共同研究發現，自2020年以來，中低收入投資人的數量成長了2.7倍，增幅達167%。

根據CNBC報導，這份研究引用了摩根大通研究中心(JPMorganChase Institute)的數據，針對約1000萬名活躍帳戶持有者的匿名交易紀錄進行分析，數據涵蓋了2024年預估中位數年收入分別為2.9萬元與5.1萬元的群體。Commonwealth執行長佛萊克(Timothy Flacke)指出，「數據證實，過去幾年參與資本市場的人群分布已發生劇烈變化。」

另一項由貝萊德基金會與非營利組織Commonwealth在2025年1月進行的調查也發現，54%的低收入與中等收入者已參與零售資本市場投資。該調查共訪問2750名受訪者，對象為年收入3萬至7萬9999元的家庭，其中超過一半是在過去5年才開始投資。

2020年以來，多項因素造成中低收入族群投資參與率的提升。根據相關機構分析，這些因素包括投資資訊獲取更加便利以及更多線上券商與交易App的興起，許多平台提供低投資門檻，讓投資變得更加容易。另外，新冠疫情期間的紓困方案增加消費者的可用現金，加上強勁的市場表現都提供了額外的投資誘因。

專家表示，負擔能力仍是投資的主要阻礙，因為受新冠疫情影響，通膨持續攀升，消費者物價指數(Consumer Price Index)年增率在2022年6月達到9.1%的高峰。儘管通膨攀升已放緩，截至今年1月為止，過去12個月的CPI年增率降至2.4%，但物價依據維持在高檔，引發民眾對生活成本的擔憂。美國銀行研究院(Bank of America Institute)就指出，低收入家庭往往面臨較高的通膨衝擊。

儘管如此，中低收入者在2020年至2024年間的投資比例，相較於2015至2019年間，占其所得比重仍增加約30%。研究也發現，短期或季節性的收入增加，例如退稅、獎金或臨時所得都是促成中低收入者投資行為活躍的關鍵因素。