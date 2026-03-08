我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

川普：沒有我的批准 伊朗下一任領袖「撐不了多久」

中低收入者投資人數飆升 5年來增2.7倍

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay
示意圖。Image by HallieLewis from Pixabay

儘管許多消費者因生活成本上漲而感到經濟吃緊，但最新報告顯示，越來越多中低收入者開始投入投資市場。根據貝萊德基金會(BlackRock Foundation)與非營利組織Commonwealth發表的共同研究發現，自2020年以來，中低收入投資人的數量成長了2.7倍，增幅達167%。

根據CNBC報導，這份研究引用了摩根大通研究中心(JPMorganChase Institute)的數據，針對約1000萬名活躍帳戶持有者的匿名交易紀錄進行分析，數據涵蓋了2024年預估中位數年收入分別為2.9萬元與5.1萬元的群體。Commonwealth執行長佛萊克(Timothy Flacke)指出，「數據證實，過去幾年參與資本市場的人群分布已發生劇烈變化。」

另一項由貝萊德基金會與非營利組織Commonwealth在2025年1月進行的調查也發現，54%的低收入與中等收入者已參與零售資本市場投資。該調查共訪問2750名受訪者，對象為年收入3萬至7萬9999元的家庭，其中超過一半是在過去5年才開始投資。

2020年以來，多項因素造成中低收入族群投資參與率的提升。根據相關機構分析，這些因素包括投資資訊獲取更加便利以及更多線上券商與交易App的興起，許多平台提供低投資門檻，讓投資變得更加容易。另外，新冠疫情期間的紓困方案增加消費者的可用現金，加上強勁的市場表現都提供了額外的投資誘因。

專家表示，負擔能力仍是投資的主要阻礙，因為受新冠疫情影響，通膨持續攀升，消費者物價指數(Consumer Price Index)年增率在2022年6月達到9.1%的高峰。儘管通膨攀升已放緩，截至今年1月為止，過去12個月的CPI年增率降至2.4%，但物價依據維持在高檔，引發民眾對生活成本的擔憂。美國銀行研究院(Bank of America Institute)就指出，低收入家庭往往面臨較高的通膨衝擊。

儘管如此，中低收入者在2020年至2024年間的投資比例，相較於2015至2019年間，占其所得比重仍增加約30%。研究也發現，短期或季節性的收入增加，例如退稅、獎金或臨時所得都是促成中低收入者投資行為活躍的關鍵因素。

世報陪您半世紀

上一則

退不退休或許兩難 專家：無論如何都要做這件事

延伸閱讀

退休帳戶K型趨勢：有百萬儲蓄人變多 被迫動用存款也變多

退休帳戶K型趨勢：有百萬儲蓄人變多 被迫動用存款也變多
今年平均退稅額 國稅局：迄今約3804元

今年平均退稅額 國稅局：迄今約3804元
民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州

民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州
今年退稅金額估增30% 多數人都會怎麼花？

今年退稅金額估增30% 多數人都會怎麼花？

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

2026-03-02 09:07
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

2026-03-01 13:36
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
示意圖。Image by MonikaDesigns from Pixabay

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

2026-03-01 12:37

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席