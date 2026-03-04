這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

國稅局(IRS)指出，儘管「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC)對中低收入勞工而言是一項重要福利，但約有五分之一的合格納稅人未申報領取這項寶貴的抵免額。

根據CNBC報導，EITC屬於全額可退還的抵免額，也就是說即使報稅人沒有應繳稅額，符合條件者仍可領取全額退稅。以2025納稅年度為例，擁有三名或更多合格子女的申報者，最高抵免額可達8046元。從2024年的申報統計來看，約有2350萬名申報者領取總計約685億元的EITC，平均領取金額為2916元。

全國納稅人權益維護人柯林斯(Erin Collins)在向國會提交的2026年立法建議中直言，EITC的資格要求極其複雜，導致數百萬合格納稅人未能申報，而部分不具資格者卻領取款項。EITC申報資格取決於勞動所得、報稅身分及合格子女人數。

2025年的調整後總收入(AGI)限額規定，單身無子女者上限為1萬9104元，若有三名以上子女則可達6萬1555元，夫妻合併申報者的限額則更高，範圍介於2萬6214元(無子女)至6萬8675元(三名以上子女)之間。

聯邦稅務政策專家柯克斯(Kris Cox)分析，許多低收入者原本無須繳納聯邦所得稅，無法從不可退還的抵免項目中獲益，但EITC以退稅形式可為他們提供實質補貼。

依法規定，凡申報EITC或可退還的子女稅額抵免部分，也就是「附加子女稅額抵免」(Additional Child Tax Credit，ACTC)的退稅案件，國稅局必須暫緩發放退稅，最早須至2月15日之後才能撥付。

另外，EITC每年會隨通膨由國稅局例行調整，但根據柯克斯說法，川普提出的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)並未對EITC做出額外改革，她指出，該法案原本有機會大幅提高低薪勞工收入，但相關條款最終未納入。

眾院通過的川普法案版本曾納入一項條文，目的是「避免重複及其他錯誤的EITC申領」，其中可能要求納稅人對合格子女進行事前資格認證(precertification)，不過，該措施遭參議院議事專員(Senate parliamentarian)否決，未能納入最終版本。專家指出，若該條文生效，雖可能減少錯誤申領情形，但也將提高申請門檻，使低收入家庭更難取得EITC。

國稅局 退稅 參議院

