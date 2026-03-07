退不退休或許兩難 專家：無論如何都要做這件事

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
理想情況是每月或每薪資周期固定存入定額，若無法定期儲蓄，也要盡力而為，無論是每年存下退稅款，或每隔數次發薪日存下20元。圖／聯合報系資料照片

為舒適的退休生活儲蓄足夠財富不是件容易的事，開支持續攀升，部分年長者甚至需將積蓄撐過30年或更長時間；理財規劃顧問凱莉·哈根（Kailey Hagen）在今日美國（USA Today）撰文指出，這是項艱鉅任務，尤其當連定期為退休帳戶供款都捉襟見肘時。她表示，面對困境，或許有人會放棄退休；理論上這能解決問題，但實際執行會比預期更具挑戰。

不退休為何很困難

哈根表示，儘管有人可能真心樂在終生工作，許多人卻被迫意外退休，例如罹患重病無法工作，或需照顧失去自理能力的家人。

工作變動也可能使持續就業變得困難，部分年長者失業後更難換跑道，從事體力活的工作者，隨著年齡增長也可能難以負荷。

但哈根說，這不代表無法轉變，或許能改做較不費體力的工作，或尋找可居家上班的職務，同時兼顧生病的家人；只是難以預知這些選項是否適用每個人。

無論如何都要努力儲蓄

即使無意退休，但為預防被迫提早退休，仍值得在享有稅務優惠的帳戶中預留部分資金作為安全網，若未動用到這些錢，亦可留給後人。

哈根表示，若符合資格，首先應申領雇主提供的401(k)匹配（match），這筆免費之財，能大幅加速達成儲蓄目標，勝過僅憑一己之力。

此外，在能力範圍內持續儲蓄。哈根說，理想情況是每月或每薪資周期固定存入定額，若無法定期儲蓄，也要盡力而為，無論是每年存下退稅款，或每隔數次發薪日存下20元。

哈根強調，這些小額儲蓄當下看似微不足道，但經數十年累積，終將滾出數千甚至數萬元；一旦意外發生時，或許就是救星。

世報陪您半世紀

避免「銀髮海嘯」…沃爾瑪、微軟等美企設計工作內容留人

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

