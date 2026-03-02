我的頻道

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

世界新聞網／輯
示意圖。Image by Bruno from Pixabay
隨著生活成本飆升，越來越多美國人在尋找削減開支的方法。GO Banking Rates報導，金融產品比較平台BestMoney的最新研究顯示，今年最受歡迎的省錢習慣是購買自有品牌或通用品牌，而專家說並非所有的習慣都能帶來同樣的效果，通常最有效的省錢方法是容易堅持的習慣，也可以利用疊加效果讓自己省更多。

BestMoney的研究指出，83%的美國人認為自己很節儉，美國人會削減開支最常見的項目為衣服、娛樂和訂閱、食品雜貨、外食或外帶及居家用品，分別為63%、60%、60%、58%和53%，這些轉變顯示隨著預算收緊，美國的家庭正在做出改變。

根據研究結果，今年最受美國人青睞的省錢方法前五名分別為購買自有品牌或通用品牌（95%）、使用折價券、折扣碼或買貴退差價（88%）、使用現金回饋app或信用卡（83%）、取消或暫停訂閱（71%）、自己修理或維護（70%）。

BestMoney資深編輯科恩（Yoni Cohen）說，通常最有效的省錢方法是那些容易維持的習慣，能帶來最大改變的習慣是那些需要在較長時間內在生活方式上做出小改變的習慣，改買通用品牌、用折價券和利用現金回饋帶來的好處都是省錢的有效方法。

科恩說，取消沒有再用的串流服務或訂閱也是有效的省錢方法，這對消費者來說可能有點難，但他們做的調查中，有67%的受訪者說今年已經這麼做了，另外減少點外賣累積起來也能省下一筆可觀的金額，69%的受訪者為了省錢在家自煮。

科恩說，有些省錢方法在某些方面會更有效，但最有效的方法是重疊使用，例如買衣服時使用折價券或優惠碼後再用現金回饋的信用卡或app來省更多，將不同省錢習慣結合使用也是購買食品雜貨時有效的省錢方法。

科恩說，單一商品使用多張優惠券、改買自有品牌、利用超市的紅利計畫和買貴退差價都是經試驗有效的節省食品雜貨開支的方法，結合越多種省錢習慣，省下的錢就越多，速度也越快。

