即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

編譯廖振堯／即時報導
示意圖。Image by MonikaDesigns from Pixabay

許多人可能覺得退休是只要一到年齡就可以立刻達成的事，畢竟如果被動金錢來源已經足夠的話，為什麼還要繼續工作呢？然而Moneywise指出可能還有其他原因會讓人考慮延後退休，在做出改變人生的決定之前，以下五個跡象或許值得注意。

1. 工作充滿樂趣

如果還是個生活拮据且收入微薄的年輕人，這一點可能難以想像。但有些人確實熱愛自己的工作，丕優研究中心(Pew Research Center)2024年的一項研究表明，工作滿意度往往會隨著年齡、薪資、經驗增加而提高，65歲以上員工竟高達67%表示他們對自己的工作非常滿意或極為滿意，比例遠高於年輕族群。

如果你也有同感，不妨考慮減少工作量而非完全退出職場，將工作中的日常瑣事委派他人，或請雇主讓你專注於你最喜歡的工作部分，即使減薪可能也值得。

2. 對退休生活尚無具體憧憬

為了退休而退休，恐怕不是退休的最佳理由。如果沒有明確的目標，退休生活可能會漫無目的，不如花點時間思考最重視的是什麼，並以此規畫退休生活。如果熱愛參與社區活動，那麼在辭職前就尋找志願服務的機會；如果想多花時間陪伴子女，那麼在退休前就花點時間計畫搬家。

3. 預算不明確

最大的錯誤之一就是僅僅根據粗略的估算就以為規畫好了退休生活。據雇員福利研究所(EBRI)2024年的一項調查，近31%的退休人士表示該年經常入不敷出。或許等到能清楚掌握每月、每年乃至於長期支出，預留足夠的資金來應對意外情況之後退休，才是明智之舉。

4. 未規畫長照

根據富達投資(Fidelity)的數據顯示，近五分之一的退休人士表示他們沒考慮過醫療照護費用，而這個錯誤恐怕代價高昂。富達投資估計，一位65歲、2025年退休的人士在整個退休生活大約需要17萬2500元的醫療照護費用，如果覺得這個數字高得驚人，那很可能就是低估了長照費用的跡象。

5. 身背債務

許多已屆退休年齡甚至70好幾的長者除了房貸之外，還背著其他沉重的債務。65歲至74歲的成年人平均信用卡餘額為7720元，平均未付醫療帳單為13800元。雖然規畫退休時可能已經考慮過所有債務的利息支出，但非房貸債務的風險在於利率和還款金額會隨時間而變化，從而危及整體預算，不妨考慮延後退休直到非房貸債務減少到可控水準。

