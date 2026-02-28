收到近20萬醫療帳單 借助AI工具試算省下16萬

示意圖。Image by Gerd Altmann from Pixabay

意外生病、送醫急救，日後卻收到天價醫療帳單，是不少人聽聞或經歷過的事。商業內幕（Business Insider）撰稿人羅森伯格（Matt Rosenberg）62歲的姐夫在2025年六月完成5公里路跑後心肌梗塞，先被送往加州醫院急診室，隨後轉入加護病房；六星期後，醫院為挽救他生命、花費4小時卻未果的帳單金額為19萬5628元。

家人第一反應是付清費用，因為人壽保險理賠超過此數字。羅森伯格說，但他要他們暫緩，先將所有文件、電郵轉給他，在釐清狀況前不要簽署任何文件。羅森伯格的姐夫先前正尋找更便宜的醫療保險而讓原有保單失效，在心臟病發時，他尚未完成新保單的簽署。

醫療帳單晦澀如天書

羅森伯格向醫院要求帳單明細時，收到的是更冗長的內部代碼清單與價格；這些代碼僅用於醫院會計系統，外人如讀天書。打過兩次電話後，醫院終於寄給他UB-04表格，這是提交給保險公司的編碼文件（coded document）。羅森伯格查詢每個代碼對應的保險支付金額、建立試算表，決定以「無保險者不該比有保險者支付更多」的立場來與醫院談判。

由於編碼數量龐大，羅森伯格轉向人工智慧（AI ）工具Claude求助。Claude擅長總結和分析大量文檔、書籍，甚至是長篇代碼，提供精準的上下文理解和問答。他在輸入指令、回答Claude的提問後，幾分鐘內Claude便生成試算表，但多數代碼欄位顯示零而非預期金額，註解欄並註明「參見92941RC代碼，C-APC綜合支付標準」。

羅森伯格指出，代碼92941RC是項定價3萬767元的心臟介入手術。他請Claude解釋，Claude精準回應稱，聯邦醫療保險 不針對複雜手術項目逐項付費。當醫師植入心臟支架時，聯邦醫療保險會以單一支付涵蓋所有手術、導管、顯影劑等，此機制稱為「門診綜合支付分類」，正是為防止出現這類帳單而設計。

然而醫院不但將手術拆分計費，還列入根本未做的心臟繞道手術，以及呼吸管理費用，儘管聯邦醫療保險明令禁止在存在其他重症監護代碼時收取呼吸管理費。羅森伯格與Claude經過一小時的細節確認後，Claude計算出聯邦醫療保險應支付的金額約2萬8675元，而不是19萬5628元。

為驗證結果，羅森伯格再次啟用AI，將Claude的報告輸入ChatGPT ，要求「查核準確性，檢視每個細節，標記所有錯誤」。ChatGPT證實了分析結果。

羅森伯格寫了一封六頁長信，逐一列舉帳單違反聯邦醫療保險計費之處，包括不當拆分項目、重複計費、申報不實住院手術等，並提出立即支付2萬8675元以換取帳單歸零的條件。

羅森伯格說，一周內醫院反提出3萬6356元費用，卻未解釋其原始帳單。雙方最後達成折衷約3萬2500元的費用；歷經三封郵件往返，加上Claude協助草擬的和解協議，整件事件終於劃下句點。

學會成為精明的醫療消費者

羅森伯格說，他與Claude及ChatGPT的合作不僅節省了16萬3000元，更揭露了美國醫療計費體系的複雜結構，這套系統預設「患者無法理解收費項目」；而沒有保險公司會支付這些費用，它們只為了讓保險公司宣稱獲得巨額議價折扣，同時讓醫院能申報慈善支出以維持免稅資格。

醫院與病患之間本就存在巨大的權力落差，羅森伯格表示，醫院擁有成群的帳務人員、編碼專家和律師團隊，病患則只有悲傷、恐懼與困惑，但AI改變了這場博弈的平衡。

AI並非完美無缺，但它讓原本需耗時數日的法規研究，如今化為數小時的對話、合作與腦力激盪。羅森伯格說，當他有疑問或發現錯誤時，Claude提供資訊或予以修正，他們以各自的優勢與弱點，最終形成制勝策略。