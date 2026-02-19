我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長選戰 民調：共和黨籍前福斯新聞主持人領先

愛藝術/科技人 楚沛 守護舊金山華埠百年華人戲院

年過70賣屋 研究：獲利恐隨年齡遞減

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據波士頓學院退休研究中心（CRR）一月發布的報告顯示，相對於年輕屋主，當賣家年屆70歲左右，房產脫手價格通常較低。美聯社
據波士頓學院退休研究中心（CRR）一月發布的報告顯示，相對於年輕屋主，當賣家年屆70歲左右，房產脫手價格通常較低。美聯社

最新研究指出，對晚年出售房產的屋主而言，此一時機可能伴隨代價。財經新聞網CNBC報導，據波士頓學院（Boston College）退休研究中心（CRR）一月發布的報告顯示，相對於年輕屋主，當賣家年屆70歲左右，房產脫手價格通常較低。

研究顯示，相較於40至50歲的賣家，持有房產約11年的80歲屋主，售價會低5%。以全美房地產經紀人協會公布的去年12月全國中位數售價40萬5400元計算，相當於損失2萬270元；隨著屋主年齡增長，此價差持續擴大。

越來越多售屋者可能遭遇此一情況，房地美的數據指出，截至2024年，全美有6500萬名嬰兒潮世代（年約60至70多歲），佔總人口20%，佔擁有住宅家庭總數36%。

這些年長屋主多選擇安居原地，部分導致了當前市場房源供應短缺與價格高漲，儘管這些因素正趨緩和。房地美2024年報告顯示，約68%的嬰兒潮世代屋主傾向選擇居家安老。

年長賣家獲利較低原因

研究顯示，售屋獲利差異部分源自房屋維護：年長屋主出售的房產更可能出現延遲維修或升級不足，即使考量地理位置與市場條件，此狀況仍會拖累售價。

此外，研究顯示年長屋主更傾向透過私人、非公開出售房屋，交易從未出現在多數買家上網搜尋的房源共享系統（MLS）中。根據CRR的報告，這類交易方式限制了競爭，且更可能因涉及投資者而造成較低售價。

65歲以上族群房屋淨值中位數為25萬元

對許多屋主而言，房屋是邁入退休階段時最重要的資產之一。據哈佛大學住宅研究聯合中心2023年報告，2022年65歲以上屋主的房屋淨值中位數為25萬元，較2019年的17萬元增長47%，該數值約佔65歲及以上家庭財富中位數的50%。

全美房地產經紀人協會（NAR）經濟學家勞茲（Jessica Lautz）說，隨著美國人健康狀況改善與壽命延長，越來越多人選擇在晚年出售房產。她表示，他們發現賣方進行交易的年齡較以往更晚。

NAR「2025年購屋者與賣屋者世代趨勢報告」指出，在70至78歲年齡層中，38%屋主居住於現居所達21年或更久；而在79至99歲年齡層，此比率更高達44%。報告同時指出，後者年齡層中有15%的賣家以低於90%掛牌價售出房屋，比率為各年齡層之冠。然而勞茲說，該年齡層也最不會對買方提供如房屋保固或協助支付過戶結算費等優惠。

預先規劃是最大化房屋價值關鍵

專家指出，退休人士及即將退休者應關注這些定價趨勢，尤其當房屋價值是其退休計畫的重要部分時。加州理財規劃師嚴俊（Joon Um，音譯）指出，根據他們與年長屋主的合作經驗，售價偏低通常由於延遲維修及退休後因現金緊縮而倉促決定。他表示，小處維修工作被拖延後，買方會一口氣發現所有問題並反映在出價上。

他強調事前規劃的重要，預留維修資金、逐步整理雜物，並將售屋納入整體退休與現金規劃，皆有助避免被迫低價出售。

同時，屋主可能基於某些考量，願意以較低售價作為交換，如CRR報告共同作者斯特拉漢（Philip Strahan）指出，部分長者不願讓陌生人頻繁進出住宅，因此即使價格較低，仍傾向選擇私人交易。

勞茲說，有時屋主會選擇以折扣價交換在售屋前不進行昂貴的維修工程。

專家指出，無論採取何種方式，關鍵在於制定完善計畫，使住宅價值成為退休規劃的重要環節。嚴俊強調，房屋不僅是居住空間，更是退休的重要資產，主動管理能同時守護資產價值與現金流。

世報陪您半世紀

退休 房地產 加州

上一則

舒緩肌膚的蘆薈 可能藏有抗阿茲海默症密碼

下一則

早晨醒來脖子酸、肩背痛？試試這款枕頭

延伸閱讀

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
低價、未上市房源藏購屋陷阱 押金「不買不退」移民受騙

低價、未上市房源藏購屋陷阱 押金「不買不退」移民受騙
百萬富翁太多 灣區豪宅庫存嚴重短缺

百萬富翁太多 灣區豪宅庫存嚴重短缺
酒店市場落差大 南加漲北加跌

酒店市場落差大 南加漲北加跌

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

2026-02-18 18:14
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
Costco。 (美聯社)

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

2026-02-18 10:21
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42

超人氣

更多 >
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞